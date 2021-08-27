مصرع 3 أشخاص دهسا أسفل عجلات قطار بركة السبع بالمنوفية

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بعد مصرع 3 أشخاص أسفل عجلات قطار القاهرة الذي يمر عبر بركة السبع، وعلي الفور تجمع العشرات من الشباب والأهالي وتم التواصل مع قسم الشرطة والإسعاف، وجري نقل الجثامين إلي مشرحة مستشفي بركة السبع العام، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة .

نقل الجثامين الثلاثة للمشرحة .. وأحدهم مجهول الهوية

وأكد عدد من شهود العيان، لـ«الوطن»، أن الجثامين كانت لثلاثة أشخاص أحدهم مجهول الهوية، واثنين من الشباب وهما «ا.ر»، 32 سنة، ومقيم بقرية تطاي التابعة لمركز السنطة بالغربية، والثاني «ي.ع»، 26 سنة، ومقيم بقرية حنون التابعة لمركز زفتى محافظة الغربية، وجري نقلهم بالإسعاف إلي مستشفي بركة السبع .

وأضاف شهود العيان، أن الموقف كان صعبا جدا علي الجميع، وعقب الحادث تم التواصل مع قسم الشرطة، وانتقل عدد من ضباط مركز شرطة بركة السبع إلي مكان الحادث، لمعرفة ملابسات الواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات، واستدعي الضباط الإسعاف وتم نفل الجثامين الثلاثة إلى المشرحة، وسط حالة من الحزن والذهول بين المتواجدين .

مركز شرطة بركة السبع يتلقى إخطارا بالواقعة

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع 3 أشخاص أسفل عجلات قطار للقاهرة طنطا، بنطاق المركز، وعلي الفور انتقل فريق من الضباط إلى مكان الحادث، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وجري وضع الجثامين الثلاثة تحت تصرفها.