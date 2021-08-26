مراكز تطعيم المسافرين الدقهلية.. 30 مقرًا تغطي مدن المحافظة

ارتفع عدد مراكز تطعيم المسافرين الدقهلية إلى 30 مركزًا، بدلًا من 8 مراكز فقط، نظرًا للإقبال الشديد على الحصول على شهادة التطعيم بلقاح كورونا للراغبين في السفر إلى الخارج، وحدوث تزاحم في عدد من المراكز، وهو ما دفع مديرية الصحة بالمحافظة إلى التوسع في هذه المراكز لحصول المواطنين على اللقاح والشهادة دون مشقة أو تعب.

التوسع في عدد مراكز تطعيم المسافرين الدقهلية

ووصل عدد مراكز تطعيم المسافرين الدقهلية، في مدينة ومركز المنصورة إلى 6 مراكز، وفي ميت غمر 3 مراكز، وأجا 4 مراكز، والسنبلاوين 3 مراكز، وفي كل من بلقاس ونبروه وطلخا مركزين بكل مدينة، وباقي مراكز المحافظة مركز واحد في كل مدينة، ليتم تغطية المحافظة بالكامل بمراكز تطعيم المسافرين.

خريطة توزيع مراكز تطعيم المسافرين الدقهلية

ومراكز تطعيم المسافرين الدقهلية، هي (مكتب صحة اول المنصورة - مكتب صحة ثاني المنصورة - وحدة طب أسرة قولنجيل - مركز طب أسرة ميت مزاح - مركز طب أسرة شبرا بدين - مركز طب كوم الدربي - مكتب صحة ميت غمر - مركز طب أسرة كوم النور - مركز طب أسرة ميت محسن - مكتب صحة أجا - مركز طب أسرة صهرجت الصغرى - مركز طب أسرة سنجيد - مركز طب أسرة شبراويش - مكتب صحة الجمالية - مكتب السنبلاوين - مركز طب أسرة ميت غريطه - مركز طب أسرة برقين - مكتب صحة المطرية - مكتب صحة المنزلة - مكتب صحة بلقاس - مركز طب أسرة المعصرة - مكتب صحة جمصه - مكتب صحة دكرنس - مكتب صحة شربين - مركز طب أسرة ميت الكرماء - مركز طب أسرة ديسط - مكتب صحة منية النصر - مركز طب أسرة الكفر الجديد - مركز طب أسرة بهوت - مكتب صحة نبروه).