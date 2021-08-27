وجبة غداء كادت توي بحياتهم.. نقل رضيع و3 أطفال للمستشفى بعد تناولهم طعامًا ملوثًا

اُصيب 4 أطفال، مساء اليوم، من منطقة نجع الشيخ عوض الله الغربي التابعة للمنشاة بمركز الزينية، شمالي محافظة الأقصر، بحالة من القيء والمغص، بسبب الإصابة بتلبك معوي شديد، عقب تناولهم طعامًا سويًا، حيث تم إبلاغ مرفق إسعاف الأقصر لنقل الحالات إلى المستشفى لعلاجهم، نتيجة تناول وجبة غداء يبدو أنها ملوثة.

وفور ورود البلاغ لمرفق إسعاف الأقصر، تم نقل الحالات، وهم عبارة عن 4 أطفال، أكبرهم يبلغ ثلاثة أعوام ونصف، كما تم إبلاغ وحدة مباحث مركز شرطة طيبة شمال الواقعة للتأكد عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

بلاغ بإصابة 4 أطفال من أسرة واحدة بالإعياء

تلقى اللواء خالد الحميد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارًا، من وحدة مباحث مركز شرطة طيبة يُفيد بورود بلاغ عن إصابة عدد 4 أطفال لم تتجاوز أعمارهم ثلاثة اعوام ونصف، من منطقة نجع عوض الله الغربي، بالمنشأة التابعة لدائرة المركز، في حالة إعياء حيث أصيبوا بحالة مغص شديدة وقيء، وعلى الفور تم إبلاغ مرفق إسعاف الأقصر لنقل الأطفال إلى مستشفى الأقصر العام سابقًا، ومستشفى الكرنك الدولي حاليًا، لعلاجهم تحت رئاسة الدكتور خالد يوسف، مدير عام مرفق الإسعاف.

نقل 4 أطفال لمستشفى الكرنك الدولي بعد إصابتهم بالإعياء

وعلى الفور تم نقل الأطفال إلى مستشفى الكرنك الدولي، شمالي محافظة الأقصر، مستشفى الأقصر العام سابقًا، وتمت إسعاف الأطفال وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد سبب إصابة الأطفال بحالة الإعياء الشديدة، حيث تبين لهم إصابة الأطفال بحالة تلبك معوي شديدة نتيجة تناولهم طعامًا سويًا، نتج عنه إصابتهم بالتلبك المعوي، وتم إسعافهم وعلاجهم.

وجاءت أسماء الأطفال كالآتي: «مصطفى .م .ا»، عام وشهرين، وشقيقته «رحمة .م .ا»، عامين و8 أشهر، وابن عمه «عبدالله. ا. ع»، ثلاثة أعوام ونصف، و«أحمد. س .ع»، عامين ونصف، ونجحت إدارة مستشفى الكرنك الدولي، برئاسة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى في إسعاف الحالات وعلاج الأطفال.

من جانب آخر، حررت وحدة مباحث مركز شرطة طيبة محضرًا رسميًا بالواقعة.