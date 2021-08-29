كيفية تقليل الاغتراب 2021 لطلاب الفيوم.. الخطوات والشروط

يرغب المئات من طلاب الثانوية العامة الذين كانوا ضمن المرحلة الأولى من التنسيق للجامعات المصرية المختلفة، في التحويل من محافظة إلى أخرى، بعدما تم ترشيحهم للالتحاق بكليات في محافظات غير محافظتهم، مما يجعل الكثيرين منهم يبحثون عن كيفية تقليل الاغتراب 2021، خصوصاً طلاب محافظة الفيوم، الذين لا يرغبون في السفر لمحافظات أخرى، بسبب عناء السفر، وزيادة التكلفة والأعباء المالية على أسر الطلاب، وعدم رغبة الأسر في الابتعاد عنهم والمكوث في محافظة أخرى، خوفاً من تدني مستواهم بسبب عدم الرقابة عليهم.

وتقدم «الوطن» كيفية تقليل الاغتراب 2021 والشروط الواجب توافرها لقبول طلب تقليل الاغتراب، وذلك في ظل ما تقدمه لقرائها من خدمات.

تقليل الاغتراب 2021.. موعد التقديم

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّه سيتم فتح باب التقدم بطلبات تقليل الاغتراب 2021، نهاية الأسبوع المُقبل، فور إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وذلك وفقاً للقرارات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

طريقة التقدم بطلب تقليل الاغتراب 2021

ويجري تقديم طلب تقليل الاغتراب 2021، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بواسطة رقم الجلوس والرقم القومي والرقم السري للطالب، ثم إدخال بياناته.

قواعد وشروط تقليل الاغتراب 2021

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدة شروط لقبول طلبات تقليل الاغتراب 2021، والتي تمثلت في:

- أن تكون طلبات تقليل الاغتراب في حدود النسبة المقررة والتي تبلغ 10%.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها

- اجتياز اختبار القدرات بالكليات المراد التحويل إليها

- يجرى التحويل في نطاق التوزيع الجغرافي وفقاً لأقرب حد أدنى للكلية التابع لها

- إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات للطلاب المقبولين بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021.