خلال 24 ساعة.. ضبط 1223 قضية تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت تلك الحملات، ضبط 1223 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:ـ

ضبط 3,87 طن لحوم مجمدة – أسماك مدخنة رنجة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامةتمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذئية بمحافظة القليوبية.

ضبط 2,5 طن مقطعات دواجن – مقطعات لحوم بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامةتمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

لحوم مجمدة بدون مستندات

ضبط 2,5 طن لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامةتمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة الغربية وبحوزته 1,37 طن أسماك مدخنة رنجة مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامةتمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة كفر الشيخ وبحوزته 3,29 طن معجون جبن أبيض بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدميتمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

سكر تمويني غير صالح للاستهلاك الآدمي

ضبط 6 أطنان سكر تمويني غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية متحجر ويشكل خطرًا على الصحة العامةتمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة أمين عهدة بفرع إحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة القليوبية.

ضبط المدير المسئول عن شركة لتعبئة السلع التموينية المدعمة بمحافظة الدقهلية وبحوزته 5 أطنان أرز تموينى مخصصة ربطًا على البطاقات التموينية الذكية للإتجار به في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غيرمشروعة، قدرت بـ 40,000 جنيهًا.

ضبط المدير المسئول مخبز سياحى لإنتاج الخبز بمحافظة القاهرة، وبحوزته 1,6 طن دقيق بلدى استخراج 82% محظور تداولها بالأسواق قام المذكور بتجميعه للإتجار به في السوق السوداء قدرت بـ 9920 جنيها - 44 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابه الشخصى - 1 ماكينة صرف خبز.

ضبط 17,000 قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض مهربة جمركيًا بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة – 8190 قطعة مستلزمات طبية كمامة – جوانتى بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية وتشكل خطرًا على الصحة العامةتمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لصيدلية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط مالك مخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص بمحافظة القليوبية وبحوزته 41,020 عبوة سجائر مختلفة الأنواع - معسل بدون مستندات مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا عقب قيامه بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المقرر وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

أعلاف حيوانية مجهولة المصدر

ضبط 6 أطنان أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الغربية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.