كل ما تريد معرفته عن عقار «مونوكرونال».. يقلل أعراض كورونا

عقدت اللجنة العلمية لمكافحة الفيروسات، اليوم، اجتماع حول تحديث بروتوكول فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع بدء الموجة الرابعة في مصر، بالإضافة لوجود إصابات بمتحور «دلتا بلس»، ومن المقرر إضافة عقار «مونوكرونال أنتي باديز» للتحديث البروتوكول الجديد لفيروس كورونا.

وترصد «الوطن» في السطور التالية المعلومات الكاملة عن عقار «مونوكرونال أنتي باديز»

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن عقار «مونوكرونال أنتي باديز»، ذو فعالية عالية ويقلل الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا أو متحور «دلتا بلس»، بالإضافة إلى أنه عقار مهم، في حالة توافره بكميات كبيرة، سيزيد من وتيرة خروج المصابين من مستشفيات العزل.

وأضاف «عقبة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقار «مونوكرونال أنتي باديز»، لا يعد لقاح مضاد لفيروس كورونا، بل عبارة عن أجسام مضادة لفيروس كورونا، ويقلل من أعراض المضاعفة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى:

- يساعد على تقوية المناعة.

- يقلل من أعراض «دلتا بلس».

- يزيد من سرعة الشفاء.

- جسم مضاد لفيروس كورونا.

- يعطى للمرضى مباشرة خلال الوريد أو الحقن.

- أثبت علميا أن أعراض فيروس كورونا تنخفض عن طريق الأجسام المضادة.

- لا يجري حقن المصاب مباشرة بعقار «مونوكرونال أنتي باديز»، لكن بعد التأكيد من الإصابة بكورونا.

الآثار السلبية لعقار «مونوكرونال أنتي باديز»

وأشار عقبة، إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تناول العقار أثناء إصابته بفيروس كورونا، وكانت فاعليته عالية في تقليل الأعراض المصاحبة للفيروس، وساعده على التعافي سريعا، بالإضافة لوجود بعض الجوانب السلبية المصاحبة للعقار «مونوكرونال أنتي باديز» التي تتمثل في:

- جهاز المناعة أحيانا لا يقبل عقارات مضادة.

- يعد من العقارات غالية الثمن.

وأوضح رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، أنه لا يوجد تعارض بين لقاحات كورونا، وعقار «مونوكرونال»، وكلاهما لهم فعالية تقلل من أعراض المصاحبة لفيروس كورونا، موضحا أن الموجه الرابعة، تشهد ارتفاع في عدد الاصابات اليومية، مع بدءها في مصر.