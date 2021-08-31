رئيس التحرير

محمود مسلم

القبض على عاطل بحوزته 12 طربة حشيش في المنصورة

كتب:

صالح رمضان
03:36 م | الثلاثاء 31 أغسطس 2021
ضبط حشيش بجوزة عاطل - أرشيفية

ضبط حشيش بجوزة عاطل - أرشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بمنطقة شرق الدلتا، عاطل من محافظة الشرقية، أثناء تواجده علي طريق «أجا – المنصورة»، أمام قرية «منية سندوب»، وبحوزته 12 طربة لجوهر الحشيش ومبلغ مالي.

توافر معلومات باستعداد عاطل لتسليم مخدرات في المنصورة

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بمنطقة شرق الدلتا باستعداد أحد العاطلين من محافظة الشرقية لتسليم كمية من المخدرات لأحد عملائه أمام قرية «منية سندوب»، مركز المنصورة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم نشر عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المتحري عنه.

القبض عن المتحري عنه وبحوزته 12 طربة حشيش

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط شخص يدعي «عبدالكريم.أ.م»، 20 سنة، عاطل، ومقيم بمحافظة الشرقية، أثناء تواجده علي طريق «أجا -المنصورة»، أمام قرية «منية سندوب»، دائرة المركز وبحوزته 12 طربة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي 500 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم في محضر الشرطة اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر محضر برقم 17203 جنايات مركز المنصورة لسمو 2021، وجاري العرض على النيابة العامة.

اقرأ المزيد:

ضبط عاطل لحيازته 3 قطع من جوهر الحشيش في قنا

ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من جوهر الحشيش والأقراص المخدرة في قنا

ضبط تاجر مخدرات بحيازته 10 كيلو «بانجو» في أسوان

بعد استغاثة مواطن.. القبض على 250 تاجر مخدرات بشبرا الخيمة

ضبط تاجر مخدرات في المرج بحوزته 24 كيلو حشيش

ضبط 22 تاجر مخدرات في حملات أمنية مكثفة بمحيط دور رعاية أيتام بالجيزة

ضبط 183 قطعة سلاح و257 تاجر مخدرات في حملات أمنية خلال 24 ساعة

حبس 23 تاجر مخدرات بعد ضبطهم في حملة أمنية بالقليوبية