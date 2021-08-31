القبض على عاطل بحوزته 12 طربة حشيش في المنصورة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بمنطقة شرق الدلتا، عاطل من محافظة الشرقية، أثناء تواجده علي طريق «أجا – المنصورة»، أمام قرية «منية سندوب»، وبحوزته 12 طربة لجوهر الحشيش ومبلغ مالي.

توافر معلومات باستعداد عاطل لتسليم مخدرات في المنصورة

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بمنطقة شرق الدلتا باستعداد أحد العاطلين من محافظة الشرقية لتسليم كمية من المخدرات لأحد عملائه أمام قرية «منية سندوب»، مركز المنصورة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم نشر عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المتحري عنه.

القبض عن المتحري عنه وبحوزته 12 طربة حشيش

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط شخص يدعي «عبدالكريم.أ.م»، 20 سنة، عاطل، ومقيم بمحافظة الشرقية، أثناء تواجده علي طريق «أجا -المنصورة»، أمام قرية «منية سندوب»، دائرة المركز وبحوزته 12 طربة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي 500 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم في محضر الشرطة اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر محضر برقم 17203 جنايات مركز المنصورة لسمو 2021، وجاري العرض على النيابة العامة.