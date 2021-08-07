مصرع طفلين بالدقهلية.. الأول سقط من «كارو» والثاني اصطدم بـ«مجموعة ري»

لقي طفلان في محافظة الدقهلية مصرعهما، اليوم، في حادثين منفصلين، إذ توفى طفل بقرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس أثناء لهوه رفقة بعض الأطفال بالقرب من مجموعة الري المجاورة لمنزل أسرته، حيث اختل توازنه واصطدم بـ«سير» المجموعة والحاجز الخرساني الخاص بحوض المياه، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

وفي حادث آخر، لقي طفل مصرعه إثر انقلاب عربة «كارو» كان يستقلها برفقه شقيقه أثناء توجههما إلى الأرض الزراعية الخاصة بهما بقرية النسايمة مركز المنزلة، وتبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام إطار العربة بحجر كبير بالطريق الزراعي، ما أدى إلى انقلابها.

ورود بلاغ بسقوط أحد الأطفال بمجموعة الري

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من أهالي قرية ميت طريف، بسقوط أحد الأطفال بمجموعة الري الكائنة بالقرية ووفاته.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام الطفل عمار إبراهيم محمد، 10 سنوات، طالب بالصف الرابع الابتدائي، ومقيم طرف أسرته بالقرية، باللهو رفقة بعض الأطفال بالقرب من مجموعة الري المجاورة لمنزل أسرته، اختل توازنه واصطدم بسير المجموعة والحاجز الخرساني الخاص بحوض المياه، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

وبسؤال والده وخاله، أيدا مضمون الفحص، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في وفاته.

وأكد تقرير مفتش الصحة، وجود سحجات متفرقة بالجسم وجرح تهتكي بالرأس، أدى إلى نزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية. وحُرر عن ذلك المحضر رقم 153 لسنة 2021 عوارض مركز دكرنس، وجاري العرض على النيابة العامة.

وفاة طفل في انقلاب عربة «كارو» بالمنزلة

وفي حادث آخر، ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول المدعو السيد السيد الحسینی، 11 سنة، تلميذ بالصف الخامس الابتدائي، ومقيم طرف أسرته بقرية النسايمة، دائرة المركز جثة هامدة ادعاء حادث عارض.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال كل من شقيق المتوفی أحمد السيد الحسینی، 16 سنة، عامل، ووالدهما السيد الحسيني محمد مسعد، 46 سنة، عامل، ويقيمان بذات القرية، في محضر الشرطة، قررا بأنه حال استقلال الأول العربة الكارو خاصته برفقته المتوفي وحال توجههما إلى الأرض الزراعية خاصتهما، ونتيجة اصطدام إطار العربة الكارو بحجر كبير بالطريق الزراعي انقلبت بها، ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك

وحٌرر عن ذلك المحضر رقم 2021 لسنة 2266 إداري مركز شرطة المنزلة، وجاري العرض على النيابة العامة.