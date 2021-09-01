تطعيم 11 ألف و500 مسافر للخارج بلقاح كورونا في قنا

قال الدكتور، راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة قنا، إن مراكز تطعيم المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد نجحت في تطعيم 11 ألف و500 مواطن باللقاحات المعتمدة.

وأكد على أن الصالة المغطاة في نادي قنا الرياضي، مستمرة في عمليات مراجعة البيانات وتنشيط التسجيل الخاص بالمواطنين الراغبين في السفر للخارج، وذلك تعليمات من وزارة الصحة.

وأضاف تاوضروس في تصريحاته لـ«الوطن» أننا حريصين على تقديم كل الدعم والمساعدة لأبناء المحافظة من لهم تأشيرات سفر للخارج، ونعمل جاهدين على تذليل العقبات وتيسير إجراءات سفرهم من خلال حصولهم على اللقاح والشهادة المؤمنة QR Code التي تفيد بذلك، مؤكدا على أنه تم افتتاح عدد من المراكز الخاصة بتطعيم الراغبين في السفر للخارج بالإضافة إلى زيادة عدد الفرق المتحركة للحد من تزاحم المواطنين أمام مراكز التطعيم الحالية.

جميع اللقاحات متاحة

وتابع أن جميع اللقاحات متاحة، منها جونسون أند جونسون، للراغبين في السفر ولديهم تذكرة حجز سفر، أما لقاح استرازينيكا للمسافرين وليس لديهم تذكرة سفر جمعتين بين كل جرعة 4 أسابيع أي 28 يوما، داعيا الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال تواجدهم في مراكز اللقاح، لافتا أن الدولة تعمل على راحتهم.

الجدير بالذكر أن محافظة قنا أعلنت في 19 أغسطس، بدء استقبال المواطنين الراغبين في السفر للخارج ممن سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة ولم تصلهم رسالة بموعد تلقي اللقاح، وذلك بالصالة المغطاة لنادي قنا الرياضي بمدينة قنا بهدف مراجعة البيانات وتنشيط التسجيل حتى يتسنى لهم استلام رسالة التأكيد بموعد ومكان تلقي اللقاح في أقرب وقت ممكن وعادة ما يكون بعد يوم.