«الجيزاوي» يتفقد الاختبارات الإلكترونية للجامعات الأهلية بجامعة بنها

اطمأن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، على حسن سير الامتحانات لبرامج الساعات المعتمدة لقسم الهندسة الصناعية وقسم هندسة التشييد وهندسة اتصالات بكلية الهندسة بشبرا، كما وجه بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها لكل من كلية الهندسة بشبرا ومركز الاختبارات الإلكترونية بكفر سعد ووحدة تطعيم فيروس كورونا بكلية التربية الرياضية، بحضور الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور أسامة صلاح عميد التربية الرياضية والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور عمر الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالفتاح مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

وتفقد الجيزاوي اختبارات القبول بالجامعات الأهلية بمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها ، حيث يحتوي المركز على 13 معمل للحاسب الآلي بسعة 650 جهاز ومعملين مخصصين للعزل وغرفة تحكم رئيسية تحتوى على أجهزة الخوادم ومراقبة الكاميرات ووحدة UPS.

من ناحية أخرى تفقد القائم بأعمال رئيس الجامعة أعمال التطعيم بكلية التربية الرياضية للوقوف على سير العمل وتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح فيروس كورونا.

يذكر أن تطعيم الفرق المتنقلة فى الكليات يأتي بجانب النقطة الثابتة التى تعمل أيضا لتطعيم منتسبي الجامعة من القطاع الصحي في معمل الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى بنها الجامعى.