«على علاقة بزوجتي».. سائق توك توك يمزق ذراع آخر بمطواة في الدقهلية

أصيب سائق توك توك في محافظة الدقهلية بجروح قطعية بالذراع اليسرى وامتدت إلى الشريان والأوردة وجروح قطعية بالرأس، وجرى نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وبسؤال المصاب، في محضر الشرطة، اتهم شخصا بالتعدي عليه بمطواة، وبالقبض على المتهم اعترف بارتكاب الواقعة واتهم المصاب أنه على علاقة عاطفية مع زوجته وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

ورود بلاغ بإصابة سائق توك توك

وكان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي يفيد بوصول المدعو «تامر. م .ا»، 30 سنة سائق توك توك، ومقيم في منطقة البر الثاني بندر المطرية، مصابا بجروح قطعية بالذراع اليسرى امتدت إلي الشريان والأوردة وجروح قطعية بالرأس ادعاء تعدٍ.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة المطرية، إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال المصاب، فى محضر الشرطة، اتهم المدعو «عمر. ع. س»، 32 سنة سائق توك توك، مقيم في منطقة العقبين بندر المطرية بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة «مطواه»، وإحداث إصابته، وذلك حال قيامه بتوصيل زوجته المدعوة «سعاد .إ.ع».

المتهم يعترف: المصاب على علاقة عاطفية بزوجتي

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف، في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة، وصرح بوجود علاقة عاطفية بين المصاب وزوجته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7090 جنح مركز المطرية لسنة 2021، ويجرى العرض على النيابة العامة.