«السنباطي» استقل سيارة بنزين مشتعلة لينقذ أهل قريته بالبحيرة من الكارثة

في لافتة إنسانية تخلى فيها «السنباطي» عن التفكير في ذاته وبدون تردد في قيادة سيارة السولار المشتعلة داخل بنزينة قرية صفط الحرية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، فجر اليوم، وسط محاولة منعه من قبل ذويه.

استقل الشاب «رمضان السنباطي» فجر اليوم سيارة البنزين المشتعلة داخل بنزينة صفط الحرية على الرغم من عدم تمكنه من القيادة الاحترافية، إلا أنه قام بهذا العمل البطولي لإنقاذ أهالي قريته من خطر الحريق.

السنباطي: إنقاذ أهالي القرية أهم من حياتي

وقال «السنباطي» في حديثه لـ«الوطن» إنه لا يجيد قيادة السيارات، ويتمكن من قيادة «التروسيكل» فقط وفقا لطبيعة عمله كسائق عليه، إلا أنه لم يفكر في حياته بل سعى جاهدا لإنقاذ أهالي قريته من كارثة محققة، مشيرا إلى أنه قاد السيارة بعيدا عن القرية، وفقز منها قبل أن يقحمها في الترعة.

وتابع «السنباطي» قائلا: «موت واحد أفضل من موت أهالي القرية»، ومن جانبهم طالب سكان قرية صفط الحرية محافظ البحيرة بتكريمه على دوره البطولي.

نشوب حريق داخل بنزينة

كان الحريق قد نشب داخل بنزينة بقرية صفط الحرية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، إثر انفجار سيارة محملة بالسولار أثناء تفريغ الوقود بمحطة بنزين.

انفجار تانك سولار

وأسفر الحريق عن احتراق «تانك سولار»، إذ تحتوي البنزينة على 2 تانك سولار، وتحرر المحضر اللازم في الواقعة ويجرى العرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات لمتابعة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

وكان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بنشوب حريق داخل بنزينة بقرية صفط الحرية التابعة لذات المركز، وعلى الفور دفع بعدد 8 سيارات إطفاء وأخمد الحريق دون خسائر في الأرواح.