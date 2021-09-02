يعملون بمزرعة عنب.. إصابة 4 شبان في انقلاب تروسيكل بالفيوم

4 شبان جيران، اعتادوا أن يستيقظوا فجر كل يوم، ثم يستقلون «التروسيكل» الخاص بأحدهم، ويتوجهون معاً للبحث عن لقمة العيش، عن طريق العمل في إحدى مزارع العنب، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، إلا أنّهم خلال عودتهم من عملهم، تعرضوا لحادث انقلاب المركبة التي يستقلونها بهم في مجرى مائي بطريق «دمو»، مما أسفر عن إصابتهم جميعهم بإصابات بالغة، لتنتهي رحلة البحث عن لقمة العيش بنقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

بلاغ بانقلاب تروسيكل في مجرى مائي ووجود مصابين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل في مجرى مائي في عزبة «شكر»، أول طريق «دمو»، وإصابة 4 أشخاص كانوا يستقلون التروسيكل، خلال عودتهم من عملهم في إحدى المزارع، على طريق مصر أسيوط الصحراوي.

ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب تروسيكل

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، كما انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، بقيادة الرائد حسين فؤاد، رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، إلى مكان الواقعة، وتبينّ إصابة كل من «حسام محمد عبد التواب»، 17 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و«محمود تامر عبد التواب»، 18 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و«حجاج حمدي طحاوي»، 33 سنة، باشتباه كسر بالفقرات العنقية، و«محمود ممدوح محمد»، 25 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة

جرى انتشال التروسيكل من المجرى المائي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.