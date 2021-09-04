الموقع الرسمي للتسجيل والحصول على لقاح كورونا.. 8 خطوات

يبحث كثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمى «جوجل» عن الموقع الرسمي للتسجيل والحصول على لقاح كورونا في مصر، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمى أن الطريقة الوحيدة للحصول على اللقاح من خلال تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بكل مواطن على موقع الوزارة، محذرة المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروج لتوفير لقاح كورونا من خلال منصات أو مراكز غير التى أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان فى المحافظات المختلفة.

الموقع الرسمي للتسجيل والحصول على لقاح كورونا 2021

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع اللقاحات آمنة والنتائج فاعليتها عالية ضد لقاح كورونا، وحددت العديد من الخطوات من أجل الحصول على طلب اللقاح عقب الدخول على الموقع الرسمي للتسجيل والحصول على لقاح كورونا، مشيرة أن الأعراض الجانبية للقاح لا تدعو للخوف أو القلق.

خطوات التسجيل للحصول على اللقاح

وترصد «الوطن» خطوات الدخول على الموقع الرسمي للتسجيل والحصول على لقاح كورونا2021 كالآتي:

- الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الصحة والسكان.

- الضغط على زر «تسجيل لطلب اللقاح».

- اختيار الفئة المحددة من قبل وزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح كورونا وتتمثل الفئات في (الأطباء، وأصحاب الأمراض المزمنة، وفئات أخرى، والتطعيم من أجل السفر).

كتابة البيانات الأساسية بشكل صحيح للحصول على اللقاح:

- كتابة الأساسية وفقا للخانات المحددة (الاسم رباعيا، والرقم القومي أو رقم الجواز، وتاريخ الميلاد، والمحافظة والمكان الذي ترغب في الحصول على اللقاح به، ورقم الهاتف الخاص، وإذا كنت تعانى من أمراض مزمنة يجب تحضير الأوراق والشهادات المطلوبة).

- كتابة الوظيفة.

- إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة الضغط على أيقونة «نعم».

- تصلك رسالة نصية عبر الهاتف الخاص قم بكتابته مرة أخري فى خانة تأكيد الطلب.

- الحصول على رقم طلب اللقاح مكون من 20 رقم، يجب الاحتفاظ به لدخول على موقع وزارة الصحة والسكان للاستعلام عن موعد اللقاح.