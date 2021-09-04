تساؤلات عدة يطرحها الراغبون في السفر إلى السعودية، سواء للعمل أو لأداء مناسك الحج والعمرة، حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، بعد توقفها لمدة طويلة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتالي يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث «جوجل» عن سؤال: هل تم تحديد موعد لفتح الطيران بين مصر والسعودية؟

هل تم تحديد موعد لفتح الطيران بين مصر والسعودية؟

وأجاب مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، عن سؤال: هل تم تحديد موعد لفتح الطيران بين مصر والسعودية؟ مجيبًا بأن عودة الرحلات بين مصر والسعودية من المتوقع أن تعود لطبيعتها خلال الشهور المقبلة.

وتوقع المصدر أن تعود حركة الطيران بين مصر والسعودية لوضعها الطبيعي خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى قرار عودة الرحلات الجوية بين مصر والكويت لشكلها الطبيعي، وذلك مع تطبيق الإجراءات الصحية الصارمة التي وضعتها دولة الكويت، عقب تأكدها من تطبيق مصر لكافة الإجراءات الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

رحلات الطيران بين مصر والسعودية

وخلال هذه الفترة، تشهد البلدين رحلات طيران يومية بين مصر والسعودية، وذلك للفئات المستثناة من قرار تعليق دخول المصريين إلى السعودية، وهم العاملون المصريون بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم، والعاملون المصريون الحاصلون على جرعتي التطعيم بالمملكة العربية السعودية، وأخيرا المواطنين السعوديين والدبلوماسيين.

وتزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية، وهناك إجراءات عدة، حددتها السعودية للفئات المستثناة، كي يستطيعون السفر بين مصر والسعودية، ومنها: دفع قيمة الحجر المؤسسي قبل السفر من خلال مكاتب بيع مصر للطيران أو مركز خدمة عملاء مصر للطيران 1717، من خلال إصدار قسيمة (EMD) سيتوجب تقديمها عند إنهاء إجراءات السفر، ويطبق ذلك على جميع الركاب المنطبق عليهم قواعد الحجر المؤسسي.

وليس ذلك فقط، بل يلتزم المسافر من مصر إلى السعودية بالقيام بعمل عمل فحص PCR لمن هم فوق 8 أعوام قبل السفر 72 ساعة، فيما عدا المواطنين السعوديين.