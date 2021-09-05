امتحان الدور الثاني للثانوية العامة بمطروح.. 46 طالبا في اللغة الأجنبية الثانية

قال عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن غرفة العمليات الرئيسية تتابع لحظة بلحظة مسار امتحان الدور الثاني الثانوية العامة، اليوم الأحد، في ثاني أيام الامتحانات في مادة اللغة الأجنبية الثانية فترة واحدة لمدة ساعتين، في اللجان الامتحانية الأربع الكائنة في مراكز ومدن الحمام، ومرسى مطروح، وسيدي براني، بالإضافة إلى الضبعة.

وترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، غرفة العمليات بحضور منى ناصف، مدير عام الشئون التنفيذية، وأعضاء الغرفة، لمتابعة انضباط العملية الامتحانية والتواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرفة عمليات محافظة محافظة مطروح، وبالاتصال المباشر والمتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير منظومة العمل وتوافر الأجواء الامتحانية المناسبة مع تذليل أي عقبات.

46 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن لجان امتحان الثانوية العامة اليوم والتي أدي فيها 46 طالبا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، يسودها الهدوء والجدية.

إجراءات احترازية مشددة بلجان امتحانات الثانوية العامة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن هناك مراجعة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المحكمة والخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، حرصا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وجميع العناصر البشرية المشاركة في أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية من ارتداء الجميع الكمامات الطبية، والتباعد الاجتماعي داخل اللجان، والتعقيم، وتوافر مواد كحولية داخل دروات المياه، والنظافة والتعقيم للجان قبل وبعد كل امتحان، وعدم التجمعات داخل اللجان أو في محيطها، والانصراف فور انتهاء موعد الامتحان، ومتابعة كل لجنة من خلال التواصل المستمر مع رئيس اللجنة من خلال غرفة عمليات المديرية وغرف عمليات الإدارات الفرعية المنعقد بها اللجان.