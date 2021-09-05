الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الدراسية للعام الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في القرار رقم 45 لسنة 2020 ضوابط الإعفاءات المقررة من المصروفات المدرسية، فضلًا عن الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، وذلك لعدد من الفئات التي تستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية

1. أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

2. أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

3. الطلاب يتامى الأب.

4. أبناء المرأة المعيلة، مهجورة العائل، والمطلقة.

5. أبناء المكفوفين وذوو الاحتياجات الخاصة.

6. أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين، ودون دخل ثابت، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

7. أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

8. طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء.

9. طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررون من الأمية الملتحقون بالمدارس.

10. أبناء شهداء، وضحايا، مفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، والأمنية، وأسرهم.

الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد

بالنسبة للطلاب اليتامى:

- صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب.

- صورة ضوئية من الرقم القومي للأم.

- صورة ضوئية من بطاقة الوصاية على الطالب.

بالنسبة لأبناء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة:

- أصل خطاب من الشؤون الاجتماعية ممهورا بختم الشعار.

- صورة ضوئية من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش أو قبض التضامن.

- صورة ضوئية من سرك القبض أو فيزا كارت القبض.

بالنسبة لأبناء العاملين بالتربية والتعليم:

- أصل خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم.

- صورة ضوئية من الرقم القومي للأب الموظف التربية والتعليم.

- صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.

بالنسبة لأبناء المطلقات والمعيلات:

- صورة ضوئية من قسيمة طلاق الأم.

- صورة ضوئية من الرقم القومي للأم المعيلة.

- صور من أي أوراق تثبت إعالة الأم للطالب أو الطالبة.

الأوراق المطلوبة لعمل بحث اجتماعي:

- استخراج إفادة من المدرسة تفيد بأن الطالب أو الطالبة مسجل في المدرسة ممهورة بختم المدرس وموقعة من مدير المدرسة.

- التوجه إلى مكتب الشؤون الاجتماعية أو التضامن الاجتماعي وإحضار استمارة بحث اجتماعي من المكتب أو أي مكتبة خاصة.

- ملئ بيانات الطالب والأسرة الخاصة به وختمها من مكتب التضامن الاجتماعي أو الشؤون الاجتماعية.

- تسليم الجواب إلى إدارة المدرسة التابع لها الطالب ليتم إعفاءه نهائيًا من الدراسة.