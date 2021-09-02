نصائح وإجراءات القبول بالجامعات الأهلية 2021.. سداد 25% من المصروفات

بدأ تنسيق الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد، وحددت الجامعات إجراءات القبول ومجموعة من النصائح المتعلقة لتجنب وقوع الطلاب في أي أخطاء بعد التنسيق.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في الجامعات الأهلية «الجلالة، الملك سلمان، العلمين، المنصورة الجديدة»، العام الدراسي المقبل.

وترصد «الوطن» في السطور التالية إجراءات التنسيق للجامعات الأهلية

- بعد الانتهاء من الاختبارات يحسب مجموع اعتباري للطالب يمثل «70% على مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% على اختبار المعلومات العامة التحصيلية القطاعية + 5% على اختبار التفكير النقدي»، ويمكن أن يكون للطالب أكثر من مجموع اعتباري، طبقا لما سجل فيه من قطاعات.

- تلغى رغبة أي طالب لم يحضر الاختبارات، أو الذي يخالف مجموعه في الثانوية العامة أو ما يعادلها الحد الأدنى المعلن من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لجميع القطاعات التعليمية للقبول في الجامعات المصرية الأهلية.

- يرتب الطلاب طبقا للمجموع الاعتباري، ويتم التنسيق بالأسلوب المتعارف عليه، وتحقق له الرغبتين الأولى أو الثانية، وحتى يرشح على الرغبة المناسبة لمجموعه الاعتباري.

- يرسل بريد إلكتروني للطالب الذي يرشح للقبول، ليسلم أصول شهاداته ومتطلبات القبول لشؤون الطلاب في الجامعة المرشح للقبول بها.

- بعد استنفاذ عدد الطلاب المطلوبة، أو استنفاذ رغبات الطالب، وسيرتب الطلاب طبقا لمجمعهم الاعتباري في قائمة انتظار.

- الطالب الذي لم يستوف الحد الأدنى المطلوب للقبول، سيبلغ برفض ترشيحه في أسرع وقت ممكن.

إجراءات القبول النهائي بالجامعة:

- تراجع أوراق الطالب من خلال إدارة شؤون التعليم والطلاب بالجامعة لمعرفة إمكانية قبول كل طالب علي الرغبة التي اختارها.

- في حالة مخالفة أوراق الطالب للشروط المعلنة، يلغى ترشيح الطالب، ويكون هناك مكان شاغر في البرنامج المرشح عليه.

- تقدم الجامعات خدمة إضافية في الإرشاد الأكاديمي المبكر وذلك من خلال لقاء مع كل طالب يقبل، للتأكد من قدرته على التوافق مع البرنامج المرشح له.

- يطلب من الطالب تسديد 25% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج المرشح له، ويجرى الكشف الطبي في أحد المستشفيات والمراكز التي تعلن عنها الجامعة.

- يستخرج الطالب كارنيه الجامعة، ويصبح طالبا ملتحقا بها.

- يعقد اختبارا لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وبناء على نتيجته يكون للجامعة فرض بعض مقررات اللغة الإنجليزية، ولا يجوز للطالب الاعتراض على ذلك.

- يقابل الطالب بعد ذلك المرشد الأكاديمي للاتفاق على خطة الدراسة له، وتحديد المقررات التي سيسجلها في الفصل الدراسي الأول.

- يسدد الطالب باقي مصروفات الفصل الدراسي الأول، قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل، ليكون تسجيله بالمقررات قائما.