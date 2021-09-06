دراسة: الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح أقل عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا

ذكرت دراسة نشرت في مجلة لانسيت للأمراض المعدية في المملكة المتحدة، أن خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا بعد التطعيم واحتمال الإصابة بالمرض مرة أخرى يعد أعلى بين الضعفاء وكبار السن، وأولئك الذين يعيشون في مناطق مختلفة، ولا تتوافر اللقاحات المضادة لهم ضد فيروس كورونا.

أعراض كورونا لا تزول عقب الشفاء من كورونا

على الرغم أن معظم المصابين بفيروس كورونا يتحسنون في غضون أسابيع من المرض، إلا أن بعض الناس لا يزالون يعانون من الأعراض لأسابيع أو أشهر، حتى المرضى الذين كانت أعراض كورونا لديهم ضعيفة، وفي تلك الحالة تسمى بالأعراض طويلة الأمد، والتي تشمل مجموعة كبيرة من المشكلات الصحية لبعض الأشخاص، ويعانوا منها لفترات طويلة.

وكشفت الدراسة، أنه في حالة الحصول على التطعيم المزدوج تقل الإصابة بفيروس كورونا، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أولئك الذين تلقوا جرعتين من اللقاح أقل عرضة بنسبة 47% للإصابة بمضاعفات كورونا طويلة المدى، وأن الأشخاص الذين طعموا بجرعتين أقل عرضة لدخول المستشفيات.

ولفتت الدراسة، إلى أن الذين طعموا بالكامل يعدون الأكثر حماية من الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا والمتحورات الجديدة للفيروس بنسبة 31%، على الرغم من أن جميع الأشخاص المطعمين وغير المطعمين يعانون من أعراض مشتركة مماثلة، مثل فقدان الرائحة والسعال والحمى والصداع، إلا أنها تكون بوتيرة سهلة ولا تتضاعف لدى الأشخاص الذين أخذوا الجرعتين الخاصة باللقاح، وتكون مجرد أعراض عادية، ويعد «العطس» هو الأكثر شيوعا بين الأشخاص المطعمين وأصيبوا بالفيروس.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟

وفقا لنتائج الدراسة، فإن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ظروف صحية معينة، وأظهر الباحثون أنه لابد من استهداف الفئات المعرضة للخطر وتوفير اللقاحات لحمايتهم من أعراض فيروس كورونا، مقترحة عدة استراتيجيات لحماية أكثر الفئات المعرضة للخطر، منها تخصيص برامج لتوعية بخطورة الفيروس، وتدابير مكافحة العدوي المستهدفة.

وقال الدكتور تيم سبيكتور، أحد القائمين على الدراسة من كلية كينجز بلندن في المملكة المتحدة، إن الحصول على جرعتين لقاح كورونا يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تقليل الأعراض طويلة المدى، وأكثر الفئات التى يجب أن تحصل على جرعتين من اللقاح هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

رئيس قسم المناعة: الجرعتان تعطيان الجسم قوة إضافية لمهاجمة الفيروسات

من جانبه، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن الحصول على جرعتين من اللقاح يزيد من فاعلية الأجسام المضادة التى تهاجم الفيروسات والطفيليات الدخيلة على الجسم، مع تقوية الأجسام المناعية، مؤكدا ضرروة الحصول على اللقاح سواء بجرعة أو اثنتين لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.