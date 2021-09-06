استولت شقيقتها على ميراثها.. منى: «باحلم بشغلانة تخلصني من الذل» (فيديو)

عاشت حياة مترفة، كانت ترتدي ملابس باهظة الثمن، وتشتهر بكونها الفتاة الأكثر ثراءً في كلية الآداب بجامعة الفيوم في الفترة من 2008 وحتى 2012، نظراً لكونها ولدت في أسرة ثرية فوالدها كان رئيس حسابات في أحد البنوك، ووالدتها مديراً عاماً بمحكمة الفيوم، وفرا لها المال الذي صنع منها مليونيرة في سن صغير، تمتلك الكثير من الأراضي والشقق إلا أنّ الحال تغير بعد وفاة والدها ثم وفاة والدتها مؤخراً واستيلاء شقيقتها على ميراثها، وتخلي زوجها عنها.

منى: أصبحت المليونيرة الشحاتة

«منى مصطفى»، 30 عاماً، أم لثلاثة أبناء «يزن، 6 سنوات، قُصيّ، 4 سنوات، وتيا سنتين»، روت قصتها لـ«الوطن»، قائلة: «زوجي لم يكن يعمل، ولم أحمل هم شئ نظراً لأنّ والدتي منحتني شقة في منزلنا»، مشيرة إلى أنها كانت تنفق عليها وعلى أبنائها ببذخ، إلا أنّ والدتها توفيت منذ 40 يوماً، وفوجئت بشقيقتها تحاول طردها من المنزل، وتؤكد لها أنّها استولت على ميراثها وأنّها جعلتها تمضي على مبايعة لها مقابل ميراثها، واصفةً حالها بكونها أصبحت «مليونيرة شحاتة» تمتلك أراضي وعقارات ولكن لا تملك قوت يومها.

منى: شقيقتي سرقت أموالي وحبستني 4 أيام

وأوضحت لـ «الوطن»، أنّ شقيقتها تدعى «هدى»، تسكن معها في نفس المنزل، حيث كانت تقيم هي وزوجها في طابق، وشقيقتها ووالدتها في طابق، وفوجئت بشقيقتها تحبسها وتغلق عليها الباب من الخارج وتقطع عنها المياه والكهرباء وحبستها 4 أيام دون طعام أو شراب هي وأبنائها فاستغاثت بالشرطة وحررت محضراً ضدها حمل رقم 5042 إداري قسم أول الفيوم، كما طالبت بتوقيعها على محضر بعدم التعرض، ولكنها أصيبت بكورونا وخضعت لعزل منزلي فأخذت شقيقتها أبنائها، واعتقدت أنّ قلبها رق لهم فتنازلت عن المحضر، وما إن تنازلت إلا وألقت شقيقتها لها أبنائها وعاودت إيذائها، وطردت زوجها من المنزل.

«منى»: زوجي تخلى عني وأخذ أبنائي مني

وبيّنت أنّها حاولت إعادة زوجها للمنزل، ولكن شقيقتها هددتها بطردها هي أيضاً لو أصرت على إعادته، ولكن الأمر الأكثر صدمة هو رحيل زوجها وتخليه عنها وعن أبنائهما وحينما طلبت منه مساندتها والتصدي لشقيقتها رفض وتركها هي وأبنائهما، ورغم إصابة ابنتها وإجرائها عملية استئصال الطحال بسبب سقوطها من أعلى، ثم إصابتها بالتهاب رئوي نتيجة ضعف مناعتها، واحتجازها بالمستشفى أكثر من 10 أيام إلا أنّ زوجها لم يسأل عنهم، فاضطرت لرفع قضية خُلع ونفقة خصوصاً أنّه يرفض الإنفاق عليهم.

«منى»: زوجي أخد ولادي وساومني عليهم

وأشارت إلى أنّ زوجها طلب منها التنازل عن كافة حقوقها ودفع أجر المأذون مقابل تطليقها فوافقت وطلب منها الذهاب للمأذون وذهبت بالفعل، لكنه هرب وأخبرها أنّه لن يطلقها، واضطرت بعد ذلك إلى الإتصال به ليأخذ طفليه حتى لا تنتقل إليهم عدوى كورونا فأخذهم ثم أبلغها أنّه سافر بهما للأردن فحررت محضراً ضده، وتم القبض عليه وتعهد بتسلميها الطفلين، ولكنه ماطل في تسليمهما لها وساومها على إعادتهم مقابل تنازلها عن قضايا النفقة والخُلع.

«منى»: أمتلك شقة ولم أتمكن من إيجارها بسبب شقيقتي

وكشفت أنّها ورثت شقة بحي البارودية بخلاف الأراضي والمنزل، وحاولت إيجارها لكي تتمكن من الإنفاق على أبنائها ولكن شقيقتها منعتها من إيجارها وافتعلت معها عدة مشاكل حتى لا تؤجرها، موضحةً أنّ أسرة والدها ووالدتها رفضوا التدخل قائلين أنّ شقيقتها لا تحترم أحد.

«منى»: شقيقتي كانت تمتلك توكيلاً عاماً مني ومن والدتي

وأشارت «منى»، إلى أنها حررت توكيلا عاما لشقيقتها هي ووالدتها للتحرك فيما يخص ميراثهم من والدهم نظراً لكونهم بنتين وسيرث أعمامهما معاً، وذلك بسبب إصابة والدتها بعجز في قدميها، وهي لم تكن متفرغة بسبب أبنائها، موضحةً أنّ شقيقتها استغلت التوكيل وأخذت كل الأوراق التي تثبت ميراثهم وممتلكاتهم عقب وفاة والدتها نظراً لكونها كانت تسكن معها وتعرف مكان الأوراق وأخفتها ولم تظهرها، ولذلك تفشل هي في إثبات أي شئ كما أنّها لا تمتلك أموالاً تنفقها على المحامين لتأخذ حقها بالقانون.

«منى»: بحلم بوظيفة تخلصني من الذل وتعيشني في أمان

وطالبت منى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتوفير فرصة عمل لها تخلصها من الذل، موضحةً أنّها من مستحقي فرصة عمل في المحكمة خصوصاً أنّها من أبناء العاملين، كما أنّها أدت الخدمة العامة في المحكمة لمدة عام واجتازتها بامتياز ولديها خبرة في عمل محاكم الأسرة، كما طالبت الأمن بالتدخل لحمايتها هي وأبنائها من طليقها ومن شقيقتها حتى تتمكن من العيش بأمان برفقة أبنائها.