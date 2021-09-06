«سرقوا غطاء صرف صحي».. إحالة شقيقين وتاجر خردة لجنايات المنصورة

أمر المستشار الدكتور محمد حفني، رئيس النيابة الكلية القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإحالة 3 أشخاص بينهم شقيقين، اليوم، إلى محكمة الجنايات بعد اتهامهم بسرقة غطاء مطبق صرف الصحي التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، من شوارع المنصورة وبيعها بثمن بخس، وذلك في القضية رقم 819 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 2171 لسنة 2021 کلي جنوب المنصورة.

إحالة شقيقين وتاجر خردة لجنايات المنصورة

وأحالت النيابة العامة لمحكمة الجنايات كل من الشقيقين «أيمن ع. ع.، 39سنة»، و «تامر، 26 سنة»، ومقيمان من قرية منية سندوب مركز المنصورة، و«محمود ع. م.، 38 سنة، تاجر خردة» ومقيم بمدينة المنصورة، لأنهم بتاريخ 11 أغسطس 2021 بدائرة قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية، قام المتهمان الأول والثاني بسرقة غطاء صرف صحي مملوك لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنصورة، للمنفعة العامة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت المحكمة إلى المتهم الثالث تهمة إخفاء غطاء صرف صحي مع علمه بكونه متحصل من جريمة سرقة محل الاتهام الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

مباحث ثان المنصورة تتوصل إلى المتهمين بسرقة غطاء صرف صحي

وبدأت الواقعة بورود بلاغ إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي مفاده عدم وجود غطاء مطبق لغرفة صرف صحي بمحل الواقعة فانتقل مسئول بالشركة لإجراء المعاينة اللازمة، وتبين له صحة ما ورد بالبلاغ.

وتمكنت مباحث ثان المنصورة من ضبط المتهمين وضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة وبمواجهة المتهمين الأول والثاني أقرا بارتكابهما الواقعة السرقة وبيعهما غطاء الصرف الصحي للمتهم الثالث وبمواجهته أقر بشرائه بثمن بخس من المتهمين الأول والثاني وتمكنت المباحث من ضبط الغطاء المبلغ بسرقته بإرشاد المتهم الثالث

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطاع المنصورة أنه تم سرقة غطاء بلاعة صرف صحي بشارع جمال الدين الأفغاني - محل الواقعة بشارع التعاون وتم اصلاحه بتغطيته بغطاء من الخرسانة.