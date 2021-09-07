زراعة 8943 فدان قطن بالفيوم.. و3865 جنيها سعر القنطار

أعلن الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، زيادة المساحات المنزرعة بالقطن هذا العام إلى 8943 فداناً مقارنةً بالموسم الماضي، الذي شهد زراعة 8451 فداناً، وبلغ سعر البيع النهائي للقنطار للعام الحالي 3865 جنيهاً بعد المزايدة العلنية التي أُجريت بين الشركات لتحديد سعر المحصول بعدما بدأت بسعر 2601 جنيها للقنطار، وذلك بزيادة قدرها 901 جنيهاً للقنطار الواحد عن العام المُنصرم حيث كان يباع مقابل 1700 جنيه للقنطار.

نظام تجريبي لتداول القطن بمحافظتي الفيوم وبني سويف

وأكدّ وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أنّ القطن المصري ذات شهرة عالمية واسعة، ولكنها تدهورت خلال الآونة الأخيرة بسبب تراجع المساحات المنزرعة، حتى تم وضع نظام تجريبي لتداول القطن بمحافظتي الفيوم وبني سويف، لتطوير نظام التداول الحالي، والذي كان من بين الأسباب التي أدت إلى تدهور جودة وأسعار القطن، مشيراً إلى أنّ النظام الجديد تم بناؤه على أساس مواجهة السلبيات، حتى يعود القطن المصري للمنافسة بشراسة في الأسواق العالمية، وكذا حصول المزارع على العائد المناسب مع تقليل الوسطاء.

تحديد سعر قنطار القطن للموسم الحالي 2021

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنّه جرى تحديد سعر قنطار القطن للعام الحالي 2021 بمبلغ 3865 جنيهاً، بعد المزايدة العلنية التي أُجريت بين الشركات لتحديد سعر المحصول تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندس زينهم عاشور أخصائي القطن بالمحافظة.

تفعيل قانون الزراعة التعاقدية يساهم في إحياء زراعة القطن

وكشف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أنّ المديرية تبذل جهوداً مكثفة لإحياء زراعة القطن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بمحصول القطن، موضحاً أنّ القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السيسي والذي حمل رقم 14 لسنة 2015 بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية لأجل حماية الزراعة والمزارعين، ساهم بصورة كبيرة في تنشيط زراعة القطن بصورة كبيرة.

الزراعة التعاقدية تقوم على تحديد سعر المحصول مسبقاً

وأوضح الدكتور ربيع، أنّ الزراعة التعاقدية هي التي تقوم على تحديد سعر المحصول مُسبقاً من خلال المزادات العلنية، ما ساهم في ارتفاع سعر القنطار بصورة كبيرة، وذلك في الحلقات التي تم المزايدة عليها كالتالي:

-الحادقة 113 كيس بسعر 3860 جنيهاً

- دسيا 415 كيس بسعر 3865 جنيهاً

- أبشواي 107 كيس بسعر 3860 جنيهاً

- الإجمالي 635 كيس بسعر 3860 جنيهاً