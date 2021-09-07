طب السودان للمصريين 2021.. شروط الالتحاق والمصروفات

عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، بدأ طلاب شعبة علمي علوم، الذين فاتهم قطار كليات القطاع الصحي، كالطب البشري والأسنان والصيدلة، البحث عن كلية طب السودان للمصريين 2021 وشروط الالتحاق بها والدرجات التي تقبلها.

درجات الالتحاق والحد الأدنى لطب السودان للمصريين 2021

وكشف عدد من الكليات الطبية في السودان، عن الحد الأدنى للتقديم لها للعام الدراسي الجديد 2021-2022، الذي يصل إلى 70%، بحسب ما علمته «الوطن» من مصادر مسؤولة، موضحة أن شروط الالتحاق تتمثل في كون الطالب حاصلا على الثانوية العامة شعبة «علمي علوم».

شروط الالتحاق بطب السودان للمصريين 2021

- الحصول على شهادة الثانوية العامة 2021 موثقة من الخارجية المصرية.

- توثيق شهادة الثانوية العامة، من خلال الجهات الآتية:

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو الأزهر الشريف وذلك يتوقف على نوعة الشهادة.

مكتب الخارجية المصرية الموجود في كل محافظة أو في محافظة القاهرة .

السفارة السودانية بمصر.

- الباسبور الخاص بالطالب.

الأوراق المطلوبة للتقديم لطب السودان للمصريين 2021

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم لطب السودان للمصريين، فهي:

- عدد 6 صور شخصية للطالب.

- شهادة ميلاد حديثة مميكنة.

- شهادة الثانوية العامة.

- ما يفيد بموقف الطالب من التجنيد.

مصروفات طب السودان للمصريين 2021

1- الجامعة الوطنية بالخرطوم:

- كلية الطب البشري 8000 دولار.

- كلية طب الأسنان 8000 دولار.

- كلية الصيدلة السريرية 6000 دولار.

- كلية العلاج الطبيعي 4000 دولار.

2- جامعة ابن سينا الخرطوم

- كلية الطب البشري 5500 دولار.

- كلية طب الأسنان 5500 دولار.

- كلية العلاج الطبيعي 4000 دولار.

- الصيدلة السريرية 3500 دولار.

3- جامعة جاردن سيتي الخرطوم

- كلية الطب البشري 5500 دولار.

- كلية طب الأسنان 5000 دولار.

4- جامعة العلوم والتقانة أم درمان

- كلية الطب البشري 5000 دولار.

- كلية طب الأسنان 4500 دولار.

- كلية الصيدلة 3500 دولار.

5- كلية المدائن للعلوم الطبية والتكنولوجيا الخرطوم

- كلية الطب البشري 4000 دولار.

- كلية طب الأسنان 4000 دولار.

- كلية الصيدلة 3000 دولار.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أمس تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، والأماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة لطلاب الشعبتين العملية والأدبية.