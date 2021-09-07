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الموسيقيين تمنع «الفلاشات» في الحفلات الغنائية والأفراح من 16 سبتمبر

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محمود الرفاعى
06:33 م | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
هاني شاكر

هاني شاكر

قررت نقابة المهن الموسيقية منع أي فنان من العمل بفلاشة في أي حفل غنائي، وذلك من يوم الخميس المقبل الموافق 16 سبتمبر لعام 2021.

القرار يسرى على الجميع من 16 سبتمبر 2021

قالت نقابة المهن الموسيقية، في بيان لها: «بناء على قرار النقيب العام هاني شاكر وأعضاء مجلس النقابة، تقرر منع تشغيل أي فنان أو فنانة على فلاشة منعا باتا وأن يكون مصاحبا لفرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، ويسرى القرار على جميع الديسكوهات والنايت كلوب والحفلات العامة في النوادي وقاعات الحفلات».

سحب ترخيص غناء المخالفين 

وأشار البيان إلى أنه في حالة المخالفة سيصدر القرار بمنع التعامل مع المنشأة ويسحب الترخيص الخاص بالفنان المخالف لهذا القرار.

وأقر على هذا البيان منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة، ومحمد أبو اليزيد وكيل أول النقابة.

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