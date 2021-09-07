بدء مشروع للصرف الصحي بـ42 مليون جنيه في 4 قرى بميت غمر

عقد المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، للإعلان عن انطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع الصرف الصحي بتجمع قروي «أوليلة»، الذي سيخدم حوالي 7 آلاف نسمة بقرى « كفر سليمان تادرس، وكفر داود مطر، وكفر إبراهيم يوسف»، بمركز ميت غمر.

ويجري تنفيذ المشروع من خلال الجمعية التعاونية الإنتاجية لإنشاء ورصف الطرق والمرافق العامة بدمنهور والبحيرة، ويقدر قيمة المشروع بأكثر من 42 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم التنفيذ خلال 22 شهراً من تاريخ استلام الموقع، حيث يأتي هذا المشروع ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج، والممول من البنك الدولي.

تنفيذ مشروع صرف صحي بقرى ميت غمر

وبحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، فقد شمل الاجتماع التعريف بالمشروع والآلية المتبعة للتنفيذ في الموقع، وحضر الاجتماع كل من ممثل استشاري دعم التنفيذ (ISC2)، وممثل استشاري إدارة البرنامج (PMCF)، وأعضاء إدارة التعاون الدولي بالشركة، وعدد من قيادات الشركة بمختلف القطاعات.

وشدد المهندس خالد نصر، خلال كلمته بالاجتماع، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، وجودة التنفيذ، والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

مشروعات البنك الدولي تستهدف 710 آلاف نسمة

ويذكر أن البرنامج يهدف إلى توفير خدمة متكاملة للصرف الصحي للقرى المستهدف خدمتها بالصرف الصحي بطريقة آمنة، وكذلك المحافظة على الصحة العامة، وحماية البيئة من التلوث؛ حيث يستهدف حوالي 710 آلاف نسمة بالقرى التي تعاني من درجات عالية من التلوث بمحافظة الدقهلية.

ويبلغ عدد القرى التي من المتوقع أن تستفيد من المشروع ما يقرب من 100 قرية بمراكز ميت غمر وأجا والسنبلاوين وتمي الامديد والمنزلة والجمالية ومنية النصر ودكرنس، وتقدر تكلفة تلك المشروعات، التي يجري تننفيذها ضمن البرنامج في محافظة الدقهلية، بأكثر من 6.5 مليار جنيه.