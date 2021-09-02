الإعلان عن تنفيذ أول محطة مياه بالطاقة الشمسية في الدقهلية

أعلن الدكتور أحمد كمال معوض، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن تنفيذ أول محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في محافظة الدقهلية، مؤكداً على توفير الدعم الكامل لقطاع التشغيل والصيانة بمختلف الشركات، للارتقاء بمستوى الأداء.

3 ورش عمل بمياه الدقهلية

جاء ذلك في ختام 3 ورش تدريبية بمياه الدقهلية اليوم الخميس، بحضور المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أقيمت على التوازي خلال هذا الأسبوع، بمقر مركز التدريب الإقليمي، تضمن ورشة عمل عن خطط العمل التنفيذية لمأمونية مياه الشرب والصرف الصحي وعلاقتها بالتنمية المستدامة، وورشة عن الطاقة الشمسية، وورشة عن تنمية المهارات، وتطوير الذات للعمالة الحرفية.

وحضر الورشة، عبر الفيديو كونفرانس، كل من المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ووفاء يوسف، مدير عام التدريب بالشركة القابضة، إضافة إلى كل من الدكتور محمود فؤاد، مدير عام الإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة بالشركة القابضة، والدكتور محمود عبد الرحمن، مدير الإدارة العامة لخطط سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة، وممثلي الشركات المشاركة بالورش التدريبية.

وأشاد المهندس ممدوح رسلان بالجهود المبذولة لإعداد خطط سلامة ومأمونية المياه، وشدد على أهمية تنفيذ الإجراءات التصحيحية المنبثقة عن الخطط، وتقدم بالشكر لشركة الدقهلية، لاستضافة الورش.

توفير الدعم الإداري لإدارات خطط سلامة ومأمونية المياه

وشدد الدكتور صلاح بيومي على أهمية توفير الدعم الإداري لإدارات خطط سلامة ومأمونية المياه بما يتناسب مع حجم الأعباء والمسؤوليات المنوطة بها، وأكد على أنه دائمًا ما يحتل قطاع المعامل والجودة الأولوية في الحصول على التمويل اللازم؛ لتنفيذ خططه، ومهامه المتعلقة بجودة مياه الشرب.

وأوصى بالتطوير المستمر والصيانة وقياس المردود للاستمرار على نفس المستوى المتميز، مشيداً بمركز التدريب الإقليمي لشركة الدقهلية.

وأكد المهندس خالد نصر على توجيه كافة أشكال الدعم لإدارة خطط سلامة ومأمونية المياه لما تمثله من أهمية كبيرة لتلافي المخاطر المحتملة، والارتقاء بمستوى أداء الشركة، كما أعلن عن حصول الشركة على مكافأة مالية تقدر بأكثر من 2 مليون جنيه من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء؛ نظرًا لوصول الشركة للحد المسموح به من معامل القدرة الكهربائية، لتشجيع الشركة على الاستمرار في بذل الجهود لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في مختلف مواقعها.

وافتتح نصر المكتبة الإلكترونية بمركز التدريب الإقليمي، والتي ستخدم مختلف مناطق الشركة، وكذلك 3 مراكز تدريب جديدة لخدمة العاملين بمناطق ميت غمر وشربين والمنزلة.

وفي الختام، تسلم المهندس خالد نصر شهادتي خطط سلامة ومأمونية المياه لمحطتي ميت غمر وتمي الأمديد، وسلم الشهادات التقدير للقائمين على الورش، والمشاركين بها من مختلف المحافظات، تقديراً لجهودهم في سبيل رفع شأن شركاتهم في مختلف المواقع.

أُقيمت ورشة العمل الخاصة بخطط العمل التنفيذية لمأمونية مياه الشرب والصرف الصحي وعلاقتها بالتنمية المستدامة، تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب، والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور 16 شركة تابعة من مختلف المحافظات.

كما أقيمت ورشة عن الطاقة الشمسية، بإشراف إدارة دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة، وبالتعاون مع قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة، وبحضور 9 شركات تابعة من مختلف المحافظات، وأقيمت أيضًا ورشة عن تنمية المهارات، وتطوير الذات للعمالة الحرفية، بحضور 30 سائق من شركة الدقهلية، تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.