لطلاب «حقوق عين شمس».. شروط الالتحاق بشعبتي الإنجليزي والفرنساوي

يبحث الكثير من طلاب العام الجامعي الأول لكلية الحقوق بجامعة عين شمس، عن شروط وخطوات التقديم في شعبتي اللغة الإنجليزية والفرنسية، باعتبارها تفتح المجال للعمل في المجال الدولي، وتفتح الفرص للسفر للخارج.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» للقراء من طلاب الجامعيين الجدد، شروط وكيفية الانتساب لإحدى شعبتي اللغة الإنجليزية أو الفرنساوي كلية الحقوق بجامعة عين الشمس، وفق بيان الذي صدر بالأمس، عن الجامعة، وذلك في السطور التالية..

شروط الالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

وبحسب ما أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فإن الشروط الخاصة بالالتحاق بالشعبتين الإنجليزية والفرنسية للعام الدراسي - 2021/2020 جاءت كالآتي:

تقبل الشعبة الإنجليزية الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الدراسي 2019/ 2020 بعد قبولهم بكلية الحقوق بالشروط التالية:

ألا يقل مجموع درجات الطالب في مادة اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة عن 42 درجة بمعدل 84%.

الأسبقية للالتحاق بالشعبة وفقًا للمجموع الاعتباري «مجموع الطالب في الثانوية العامة بالإضافة إلى درجة اللغة الإنجليزية»، وفي حالة التساوي يفضل الطالب الحاصل على مجموع أعلى في اللغة الإنجليزية.

الدراسة بالشعبة هي «انتظام» ولا تقبل حالات الانتساب نهائيًا.

شروط الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

أما عن الشروط الواجب توافرها في الطلاب للالتحاق بالبقسم الفرنسي بكلية الحقوق جامعة عين شمس: كانت كالآتي:

وأضاف أن الشعبة الفرنسية تقبل الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 بعد قبولهم بكلية الحقوق بالشروط

مجموع الكلي للطالب يتيح له القبول بكلية الحقوق جامعة عين شمس «انتظام» فقط.

يجب أن يجتاز الطالب اختبار تحريري وشفوي في اللغة الفرنسية يتم بمعرفة المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة.

حصول الطالب على "Delf B2".

وإذا كان عدد الطلاب المتقدمين أكثر من الأعداد المقررة يتم المفاضلة بين الطلاب على الأسس التالية..

أ- درجات المجموع الكلي للثانوية العامة.

ب- درجة اللغة الفرنسية "Français General".

جـ- درجة الـ"Delf B2".

د- درجة الاختبار التحريري.

هـ- درجة الاختبار الشفوي