«التحفجية» تقدم «دراما الشحاذين» في 17 سبتمبر

تواصل فرقة «التحفجية» الفنية الشبابية تقديم العروض المسرحية الصغيرة، وآخرها عرض «دراما الشحاذين»، يوم الجمعة، الموافق 17 سبتمبر الجاري، على مسرح ريڤولي بجوار محطة مترو جمال عبدالناصر الساعة الـ7 مساء.

«دراما الشحاذين» للكاتب الكويتي بدر محارب، وإخراج عبدالله سليم، ومساعد مخرج هبة مراد ودعاية أحمد المهدي وديكور شاهندة عصام وملابس نبوية المصري ومكياچ نيرة يونس، وتمثيل عمرو عادل وعبدالحميد حسين ومحمد أشرف وأحمد سعيد دبور وبسنت حسن ومنار عيد وشيماء حمادة ومحمد مسعود وبهاء محمد والطفلة رحمة محمد.

العرض يتناول حياة المهمشين والطبقية بين البشر

ويقول عبدالحميد حسين، أحد أعضاء «التحفجية»، إن «الجملة الأساسية عندنا للعرض (للمهمشين حياة)، حيث يناقش حياة المهمشين والمشردين والطبقية بين البشر».

وردا على أن عرض «دراما الشحاذين» سبق تقديمه عدة مرات على مسارح عدد من الجامعات وغيرها، أوضح «حسين»، لـ«الوطن»، أن «فريق التحفجية سيقدم رؤية مختلفة للعمل من خلال إعداد النص نفسه، وتناول الأحداث، وإضافة فريق العمل لكل شخصية».

من هم «التحفجية»؟

والجدير بالذكر أن فرقة التحفجية المسرحية فرقة حرة تأسست منذ 4 سنوات، وقدمت أكثر من 12 عرضا مختلفا على مدار أكثر من 25 ليلة عرض، وحصلت على جائزة أفضل عرض مسرحي في مهرجان ساقية الصاوي 2019 بعرض «الواغش»، وثاني أفضل عرض في مهرجان ساقية الصاوي 2018 بعرض «شريط فاضي».