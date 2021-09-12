إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز حاجز الـ 225 مليون حالة

تجاوز حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على مستوى العالم، حاجز الـ 225 مليون حالة، وسجلت الإصابات منذ ظهور الفيروس العام قبل الماضي، 225068798 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4637637 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس إلى 201603131 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 272982 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، اليوم، تسجيل 1755 إصابة جديدة بـ«كورونا»، وحالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 272982 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2359 حالة.

ارفتاع إجمالي وفيات البرازيل إلى 586558 حالة

وفي البرازيل، سجل «المجلس الوطني لأمانات الصحة»، أمس السبت، 14314 إصابة بالفيروس و712 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 20989164 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 586558 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفي الولايات المتحدة، سجلت السلطات الصحية الأمريكية، أمس السبت، ‏‎162179‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏و‏‎‏‎‏‎1860‎‏‎‏ حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى ‏‎40870648‎‏ حالة، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات ‏‎656318‎‏ حالة.‏

وفي المملكة المتحدة، سجلت وزارة الصحة البريطانية، أمس السبت، 29547 إصابة جديدة بالفيروس و 156 وفاة، مشيرة في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 7197662 حالة، فيما ارتفعتن حصيلة الوفيات إلى 134144 حالة.

عربيا، سجلت وزارة الصحة اللبنانية، أمس السبت، 801 إصابة جديدة بـ «كورونا» و12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 612713 حالة، فيما وصل مجموع حالت الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 8181 حالة.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة مساء أمس السبت تسجيل 79 إصابة جديدة بـ«كورونا»، وحالتي وفاة و115 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34771 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 749 وفاة، بينما ارتفعت الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من «كورونا» إلى 32733 حالة شفاء، وفقا لما ذكرته الوكالة الموريتانية للأنباء.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 262 إصابة جديدة بالفيروس و19 وفاة و202 مريضا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 199822 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5.558 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء إلى 136466 شخص.

14 ولاية جزائرية لم تسجل بها أي حالة «كورونا» خلال الـ 24 ساعة الماضية

وقالت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، إن 14 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية و25 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 9 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية.

وفي إيران، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، رضا زبيب، أمس السبت، إن شحنتين من لقاحات كورونا ستصلان بلاده، الأسبوع الجاري، موضحا أنه بعد لقاحي «سينوفارم» الصيني و«أسترازينيكا» البريطاني، ستضيف بلاده كل من لقاحي «سبوتنيك» الروسي و«سوبرانا» الكوبي، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

وأشار زبيب، إلى أن إيران ستقوم بتوفير اللقاح للفئة العمرية 12- 18 والنساء الحوامل، وهو ما وضعته على سلم الأولويات.

وكانت مصلحة الجمارك في إيران، أعلنت في وقت سابق، وصول الشحنة رقم 50 من لقاح كورونا صباح أمس السبت، مشيرة في بيان، إلى أنه بوصول الشحنة تكون البلاد قد استلمت منذ 4 فبراير 2020 وحتى 11 سبتمبر الجاري أكثر من 50 مليون جرعة من اللقاحات.

وأوضحت وكالة «فارس» الإيرانية أن الشحنة ضمت 3200000 جرعة من لقاح «سينوفارم» من آلية «كوفاكس».