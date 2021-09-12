خطوات التقديم للحصول على لقاح كورونا مصر.. إلكترونيا

يرغب العديد من المواطنين فى التقديم للحصول على لقاح كورونا، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان، عن توفير اللقاحات في عدد كبير من المراكز في المحافظات، تزامنا مع دخول الموجه الرابعة من فيروس كورونا، بالإضافة إلى وجود عدد من الإصابات بالمتحور «دلتا بلس».

الصحة تعلن خطوات التقديم للحصول على لقاح كورونا مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي، عن خطوات التقديم للحصول على لقاح كورونا مصر، وذلك تسيهلا على المواطنين في الدخول إلى موقع الوزارة وكتابة الخطوات بالطريقة الصحيحة للحصول على طلب التسجيل.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن جميع اللقاحات التي يجري تطعيمها للمواطنين آمنة ولا تدعو للقلق أو الخوف، وأن الأعراض الجانبية للقاح تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، ووجود ألم مكان الحقن، وألم في المفاصل، والشعور بالإرهاق، مؤكدة أن جميع هذه الأعراض تزول خلال يومين بعد التطعيم بلقاح كورونا، مؤكدة أن اللقاحات تقلل من أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

خطوات التقديم للحصول على لقاح كورونا مصر

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

- الضغط على أيقونة «تسجيل لطلب اللقاح».

- اختيار الفئة المحددة من قبل وزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح كورونا.

- كتابة البيانات الأساسية وفقا للأماكن المحددة (الاسم رباعيا، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والمحافظة).

- كتابة الوظيفة.

- رقم المحمول.

- المكان الذي ترغب في الحصول على اللقاح به.

- إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة الضغط على أيقونة «نعم».

- يجب تجهيز صورة من الأوراق والشهادات المطلوبة إذا كنت تعاي من مرض مزمن.

- تصلك رسالة نصية عبر الهاتف تحمل رقما، قم بكتابته في خانة تأكيد الطلب.

- الحصول على رقم طلب اللقاح المكون من 20 رقما، ويجب الاحتفاظ به للدخول إلى موقع وزارة الصحة والسكان، للاستعلام عن موعد اللقاح.