مواصفات EQE الكهربائية الجديدة.. شحن سريع وقوة 288 حصان

كشفت شركة مرسيدس بنز الألمانية عن مميزات سيارة EQE الكهربائية الجديدة، والتي تنضم لعائلة السيارات الكهربائية التي تنتجها «مرسيدس»، قائلة إنها تأتي لتكملة المسيرة نحو الحياد الكربوني، وتتميز بالشاشة التي تمتد عبر العرض الكامل للوحة العدادات المسماة Hyperscreen، وسوف تنافس السيارة موديلات من سيارات «تسلا واتلي»، والتي تعتبر من أقوى السيارات الكهربائية في العالم إلى الآن.

أبرز السيارات الكهربائية التي تنتجها «مرسيدس»

وتعتبر شركة مرسيدس بنز الألمانية واحدة من أكبر الشركات العالمية التي تقوم بتطوير قطاع السيارات الكهربائية في العالم، إذ أطلقت الشركة عدة سيارات وشاحنات كهربائية أبرزها سيارة EQS وسيارة EQC.

مواصفات السيارة EQE الكهربائية

وتأتي السيارة EQE الكهربائية من مرسيدس بمدى قيادة يزيد عن 300 ميل، بالإضافة إلى إمكانات الشحن السريع التي تسمح لها بشحن بطاريتها من 10 إلى 80 في المئة في حوالي 30 دقيقة.

ويولد المحرك في السيارة قوة 288 حصانًا و391 من عزم الدوران، وتقول «مرسيدس» إن هذا الإعداد سيسمح للسيارة بالتسارع من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة في 5.6 ثانية في طريقها إلى سرعة قصوى تقدر بـ 130 ميلاً في الساعة.

كما يجرى تقديم نسخة الدفع الرباعي من EQE مع محرك كهربائي ثانٍ يعمل على تشغيل العجلات الأمامية وينتج أكثر من 400 حصان.

في الداخل تجمع EQE بين التصميم الأنيق والمواد الغنية ويبدو أنه يوفر مساحة كبيرة للركاب ومساحة تخزين كبيرة، تظهر البيئة أكثر مستقبلية بشكل كبير عند تركيبها مع شاشة Hyperscreen الاختيارية، والتي تحول لوحة العدادات إلى لوحة زجاجية عملاقة مع شاشات رقمية متعددة.

وتحتوي كل EQE على فتحة سقف بانورامية وإضاءة داخلية محيطة قابلة للتخصيص تتتبع لوحة العدادات والأبواب، مما يخلق جمالية مميزة عند الإضاءة.