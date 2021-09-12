بريد الوطن .. قلبي سامحك

انت ياللى اسمك تحتمس

عدى يلا قصادى فوت

عايزة إيه يا حتشو هانم

إيه اللى جابك بعد موت

قالوا موكب.. عدى واركب

.. بس نقطنا بـ سكوت

انتى ليه مش طايقة كلمة

والا أنا ماشبهش توت

هس واسكت يلا وامشى

بس ماسمعلكش صوت

لسه قاسية زى ما انتى

ما انت عينك عنى عامية!

لا يا قلبى روحى انتى

أحلى ملكة وأحلى موميا

طب خلاص أنا قلبى سامحك

يلا نرجع للتابوت

نجلاء نعيم

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