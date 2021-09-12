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محمود مسلم

بريد الوطن .. قلبي سامحك

كتب:

الوطن
08:48 م | الأحد 12 سبتمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

انت ياللى اسمك تحتمس

عدى يلا قصادى فوت

عايزة إيه يا حتشو هانم

إيه اللى جابك بعد موت

قالوا موكب.. عدى واركب

.. بس نقطنا بـ سكوت

انتى ليه مش طايقة كلمة

والا أنا ماشبهش توت

هس واسكت يلا وامشى

بس ماسمعلكش صوت

لسه قاسية زى ما انتى

ما انت عينك عنى عامية!

لا يا قلبى روحى انتى

أحلى ملكة وأحلى موميا

طب خلاص أنا قلبى سامحك

يلا نرجع للتابوت

                                                                          نجلاء نعيم

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