بريد الوطن .. العنوسة وانهيار المجتمع

إن المغالاة فى نفقات وتكاليف الزواج سبب رئيسى فى ارتفاع نسبة العنوسة، مما قد يؤدى إلى انحراف الشباب، وبالتالى إحداث خلل اجتماعى، وقد يؤدى إلى اضطرار الشباب للجوء إلى الاقتراض لسداد المهر وتكاليف الزواج، وهو أمر له مساوئ عدة، منها وضع نسبة كبيرة من الشباب تحت ضغط نفسى مستمر، وبالتالى يصيبهم الهم والغم حتى يتم سداد تلك القروض، وقد ينتهى الأمر بالسجن، وقد يؤدى إلى انتشار الفساد بالمجتمع، إذ إن الشباب أحياناً يلجأون للحصول على المال بطريق غير مشروع لتوفير المهر وتكاليف الزواج، وهنا يجب أن نرجع إلى ديننا الحنيف ورسولنا الكريم، حيث قال النبى، صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير»، ولو كان غلاء المهر مفخرة أو مقياساً لقيمة البنت لكان أولى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذى ما زاد مهر إحدى بناته على 12 أوقية من الفضة، لذلك يجب على الآباء أن يتقوا الله فى الشباب وييسروا الزيجات وليعلموا أن ذلك خير لبناتهم، مصداقاً لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: «خير النساء أقلهن مهراً».

محمد حمد المحامي

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