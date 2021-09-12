المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية ايجوث.. الشروط والأقسام

يعد المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية ايجوث أحد أبرز المعاهد التي تتجه إليها أنظار طلاب الثانوية العامة 2021 في المرحلة الثالثة من تنسيق الكليات والجامعات 2021، باعتباره أحد المعاهد المعتمدة في مجال السياحة والفنادق ويقبل كل الطلاب من مختلف أنظمة الدراسة الثانوية.

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الالتحاق والشروط وأقسام المعهد العالي للسياحة والفنادق في الإسكندرية ايجوث، وذلك كدليل للطلاب الراغبين في الالتحاق به.

أقسام المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية ايجوث

- الدراسات السياحية.

- الدراسات الفندقية.

- الإرشاد السياحي.

الشهادات الثانوية المقبولة في المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية ايجوث

- يقبل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

- الثانوية التجارية (3-5) سنوات.

- الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.

- الثانوية الفندقية 3 سنوات.

- دبلوم المعاهد الفنية التجارية.

- دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.

- الثانوية الزراعية (3-5) سنوات.

- دبلوم المدارس الفندقية والثانوية للسياحة والفنادق 5 سنوات.

مصروفات المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية ايجوث

وتبلغ مصروفات المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية ايجوث 4048 جنيه وفقاً لمصروفات العام الماضي، بينما لم يتم الإعلان عن مصروفات المعهد لهذا العام والتي قد تشهد زيادة ضئيلة عن العام الماضي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية ايجوث

- أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر أصل شهادة الثانوية العامة.

- 6 صور شخصية استمارة 2 جند (بالنسبة للطلاب الذكور).

- يقوم الطالب بكتابة استمارتي (الاختبار الشخصي، الكشف الطبي) بمقر إدارة شؤون الطلاب بعد وضع صورة شخصية حديثة على كل استمارة وتصرف هذه الاستمارات من إدارة شئون الطلاب.

- يتوجه الطالب بعد ذلك إلى مقر العيادة بالمعهد، وذلك لإجراء الكشف الطبي عليه ثم بعد ذلك يتم إجراء الاختبار الشخصي له.

شهادة المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية ايجوث

يمنح المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية ايجوث درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات المعهد، وذلك وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم(85) بتاريخ 23 أبريل من عام 2012 بمعادلة درجة البكالوريوس التي يمنحها المعهد في تخصصات: (الدراسات السياحية، والدراسات الفندقية، والإرشاد السياحي) بدرجة البكالوريوس في السياحة والفنادق التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية من كليات السياحة والفنادق في التخصصات المناظرة بشرط استيفاء متطلبات القبول بهذه الكليات.

عنوان المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية ايجوث

يقع المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية ايجوث في 31 شارع مصطفي أبو هيف الإسكندرية، وتصل مدة الدراسة إلى 4 سنوات دراسية.