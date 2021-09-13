وكيل التعليم بجنوب سيناء يستعرض خطة الأنشطة الثقافية لطلاب المدارس

أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن الأنشطة الثقافية هي إحدى ركائز التعليم، خاصةً أن منظومة التعليم الجديد تهدف إلى تنمية المهارات في شتى المجالات وتعطي فرصًا أكبر للطلاب لممارسة الأنشطة لا سيما الثقافية، موضحا أن هناك تعاونا مشتركا بين ثقافة جنوب سيناء والتربية والتعليم في أنشطة عديدة، وقال إن هذا العام سوف يشهد تنافسا في الأنشطة الثقافية بين مختلف المدارس في المسابقات المحلية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم، مع أحمد فريج وكيل وزارة الثقافة، لمناقشة الأنشطة الثقافية المقرر تنفيذها هذا العام، ووضح مخطط وبرنامج زمني لتطبيقها.

دعم المواهب في التربية والتعليم وصالون ثقافي آخر الشهر

وأكد أحمد فريج وكيل وزارة الثقافة، خلال اللقاء، أن هناك تعاونا كبيرا في مجالات الثقافة والفنون مع تعليم جنوب سيناء، وكل المواهب الموجودة في التربية والتعليم يتم ثقلها عن طريق متخصصين من «الثقافة»، مشيرا إلى أنه جرى وضع خطة لدعم المواهب هذا العام، إلى جانب تحديد مواعيد مخصصة للاحتفالات التي تجري على أرض جنوب سيناء بداية من شهر احتفالات أكتوبر حتى احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وأضاف أن هناك صالون ثقافي سوف يعقد نهاية الشهر الجاري، ويقوم فيه محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بشرح منظومة التعليم الجديد وطرق وأساليب تقييم طلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن هناك فرق مسرحية وكورال اطفال تمثل المحافظة في مختلف الاحتفالات وتقوم بإحياء مناسبات وجميعهم من مدارس التربية والتعليم.

واستعرض «فريج»، سبل التعاون المشترك لتفعيل وتكثيف الأنشطة الثقافية والفنية، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

حضر فعاليات اللقاء، رحاب الشيخ مدير الشؤون الثقافية بمديرية الثقافة، وتطرق اللقاء إلى تفعيل الصالونات الثقافية بما يتماشى مع القضايا الهامة بالدولة، من أجل رفع الوعي الثقافي والسياسي للنشء.

المسرح والتفاعل المجتمعي الإيجابي بثقافة شرم الشيخ

في سياق متصل، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة شرم الشيخ، قدمت خلالها فاعليات الجلسة الأسبوعية لنادي أدب قصر ثقافة شرم الشيخ تحت التأسيس بعنوان «المسرح والتفاعل المجتمعي الإيجابي .. مهرجان مسرح شرم الشيخ الدولي للشباب»، تناولت عدة محاور أهمها تأثير المسرح الإيجابي على السلوكيات العامة للشباب وتأثير المهرجان على تنشيط السياحة ودعم الاقتصاد.