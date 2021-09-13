قبل نهاية الحجز.. أماكن وحدات «سكن لكل المصريين 2» لمتوسطي الدخل

تشهد مكاتب البريد المميكنة، خلال الفترة الراهنة سحب كراسات شروط «سكن لكل المصريين» ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «سكن لكل المصريين»، الذي أطلقها بهدف توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، إذ يعد المشروع السكني الأول، الذى يستفاد من مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التي أطلقها البنك المركزي رسميًا خلال الفترة الماضية، وذلك بفائدة متناقصة 3%، وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا كحد أقصى.

استمرار سحب كراسات شروط «سكن لكل المصريين»

ومن المقرر استمرار سحب كراسات شروط سكن لكل المصريين، حتى يوم 9 سبتمبر المقبل، داخل جميع مكاتب البريد المميكنة، بالمدن والمحافطات المطروح بها، شقق المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين 2».

وترصد السطور التالية، أماكن طرح وحدات «سكن لكل المصريين 2» لمتوسطي الدخل، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

أماكن طرح وحدات «سكن لكل المصريين 2» لمتوسطي الدخل

1- داخل عدد من المدن ومراكز المحافظات، وهي: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء).

2- داخل عدد من المدن الجديدة، ومنها: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد).

سعر كراسة شروط «سكن لكل المصريين 2» لمتوسطي الدخل

يبلغ سعر كراسة شروط «سكن لكل المصريين 2» للمواطنين من متوسطي الدخل، 150 جنيهًا، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية، وسداد مقدم الحجز، وقيمته 15 % من ثمن الوحدة السكنية.

وجاءت «سكن لكل المصريين 2»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.