محاربة الإرهاب الفكري.. توجيهات من التعليم للمديريات بشأن العام الجديد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد 2021-2022 سيكون عاما سعيدا، مكللاً بالنجاحات، وسيشهد انتظام العملية التعليمية بكافة المدارس، مشددة على ضرورة تنظيم الأنشطة التدريبية واللجنة العليا للتدريب، وعدم عقد أية أنشطة تدريبية إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للتدريب، أو نائبه، ضمانا لحوكمة العملية التدريبية وجودتها.

ضرورة تفعيل مجموعات التقوية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية

وأضافت الوزارة، في خطاب رسمي موجه للمديريات التعليمية، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه يجب أن تتولى إدارات التدريب بالمديريات التعليمية مسؤولية الإشراف على كافة التدريبات بالمديرية، أيا كان نوعها وإعداد تقارير عنها، وكذلك قواعد بيانات لها، مؤكدة على ضرورة التوجيه بتفعيل مجموعات التقوية وفقا للقرار الوزاري الأخير رقم 193 لسنة 2020، بشأن تنظيم مجموعات التقوية المدرسية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

«التعليم» تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس والمنشآت التعليمة

وأكدت الوزارة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس والمنشآت التعليمة التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالتعليم، وضرورة استكمال الخطة الخاصة بتطعيم العاملين بالتعليم الحكومي والخاص والدولي والتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

محاربة الإرهاب الفكري وتأكيد الثوابت الوطنية

كما شددت على ضرورة المتابعة الشخصية من مديري المديريات والإدارات التعليمية لسير العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وتسليم الكتب المدراسية للطلاب والتوجيه نحو تحميل النسخة الإلكترونية، لضمان توفيرها لكافة الطلاب، لافتة إلى ضرورة تواصل مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع رؤساء الأحياء، لإزالة الباعة الجائلين ورفع القمامة مع التوجيه ومتابعة تنفيذ غرس أكبر عدد ممكن من الأشجار للحفاظ على الشكل العام الذي يليق بهذه المؤسسات العريقة.

وطالبت المديريات التعليمية، ببذل كل الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري وتأكيد الثوابت الوطنية، على أن يتمّ بشكل دوري، مع الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني في طابور الصباح.