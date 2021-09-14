رئيس فريق إعداد تقرير التنمية البشرية بمصر: 5.4% معدل النمو في 2021

استعرض الدكتور خالد زكريا أمين رئيس فريق إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر عام 2021، على بعض القضايا التي جاءت في التقرير، موضحًا أنَّ الدستور المصري أحد الدساتير القليلة التي تعاملت مع قضية السكن اللائق، وذكر التقرير وجود طفرة واحدة في السكن اللائق لشريحة عريضة من المواطنين، لافتًا إلى أن التوقعات للعام 2021-2022 تشير إلى أنَّ معدل نمو الناتج المحلي سيصل إلى 5.4% إلى جانب نمو نصيب ناتج الفرد من الناتج المحلي ليصل إلى 3.6% بعدما كان 1.7%.

رصد وتوثيق التجربة المصرية في التعامل مع المناطق غير الآمنة

وأضاف رئيس فريق إعداد تقرير التنمية البشرية، في مصر عام 2021، خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ 75% من الوحدات السكنية التي أنجزت اتجهت إلى الاسكان الاجتماعي والاسكان البديل للعشوائيات، لافتًا إلى أنَّه جرى رصد وتوثيق وتحليل التجربة المصرية في التعامل مع المناطق غير الآمنة.

وتابع «زكريا»: «بالنسبة لتغطية الجمهورية بمياه الشرب والصرف الصحي، فقد وصلت نسبة التغطية في الحضر إلى 100% و97% في الريف، وسيتم تعدي لأرقام الصرف الصحي في الريف خلال المرحلة المقبلة».

وأوضح: «قضية الاصلاح الاقتصادي كان لها مرجعية واضحة جدا، حيث قام الدستور المصري بوضع مجموعة من المستهدفات للانفاق على قطاعات رئيسية لها علاقة بالتنمية البشرية وهي الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحوث».

مؤشرات الاقتصاد وتأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأكّد «زكريا» أنَّ الاستثمار في البنية التحتية وتوسيع دور الدولة الاستثمار كان من القضايا التي حازت اهتمامًا كبيرًا من الباحثين العاملين في هذا المجال، فقد شهدت مصر تدشين عدد كبير من المشروعات القومية التي كان لها تأثير كبير على معدلات البطالة والنمو الاقتصادي والتشغيل ومستقبل التنمية الاقتصادية في مصر وحدث تطور كبير في مؤشرات الاقتصاد نتيجة اتباع برنامج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية.