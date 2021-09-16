«التعليم»: تشكيل لجان لتحصيل الرسوم المدرسية للعام الدراسي الجديد

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المديريات التعليمية والإدارات، بضرورة تشكيل لجان لتحصيل الرسوم الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة ضرورة الالتزام بتحصيل المصروفات الدراسية، وفق القرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، والإعلان عنها في مكان واضح بكل مدرسة.

«التعليم» تشدد على عدم تحصيل أي مصروفات غير المنصوص عليها في القوانين

وأكدت الوزارة في الكتاب الدوري رقم 24، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، ضرورة عدم تحصيل أي مصروفات غير المنصوص عليها في القوانين، وضرورة إعداد خطط المتابعات للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية على المدارس للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة تفعيل مجموعات التقوية في المدارس بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير جميع الوسائل اللازمة لإنجاحها والتأكيد على تسجيل الطلاب بقوائمها، ومتابعة الالتزام بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016 المنظم لعملها.

حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي

وأوضحت الوزارة، أن الهدف من مجموعات التقوية هو مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء على أولياء الأمور، مؤكدة ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بشأن الالتزام لائحة الانضباط المدرسي وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب، وضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي.

التنبيه على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة تسجيل حضور وغياب الطلاب

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الحضور في العام الدراسي الجديد سيكون حضوريًا، ويجرى تفعيل الحضور والغياب، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه جرى التنبيه على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة تسجيل حضور وغياب الطلاب، اعتبارًا من أول الأيام الدراسية وتسليمهم الكتب، والانتهاء من إعداد الجداول المدرسية وفقًا لخطة توزيع المقررات الدراسية.