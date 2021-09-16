تشييع جنازة النجل الأصغر لـ«إمام الدعاة» في «دقادوس» بالدقهلية

شيع أهالي قرية «دقادوس»، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، قبل عصر اليوم الخميس، جنازة «أحمد الشعرواي»، النجل الأصغر لـ«إمام الدعاة»، الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 70 سنة، وذلك فور وصول جثته من المستشفى التي توفي به في محافظة القاهرة، متأثراً بمرضه.

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العشرات في انتظار وصول الجثمان

وتجمع العشرات أمام «مجمع الشعراوي الإسلامي» في قرية دقادوس، في انتظار وصول الجثمان من القاهرة، وأيضاً بانتظار وصول «محمد»، نجل الراحل، من دولة ألمانيا، بحضور الشيخ سامي الشعراوي، نجل إمام الدعاة.

صلاة الجنازة ودفن أحمد الشعراوي

وفور وصول الجثمان، أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه داخل السرادق، وتوجهوا بالجنازة مباشرةً لدفنه في مقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن الشديد من أسرته، ووقفوا بعدها لتقبل العزاء.

الشيخ «ترك» ينعي أحمد الشعراوي

وفي وقت سابق، أعلن الشيخ أحمد ترك، الإمام السابق لمسجد النور بالعباسية، وفاة أحمد الشعراوي، نجل الشيخ محمد متولي الشعراوي، ونعاه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «أنعي أخي وصديقي أحمد الشعراوي، ابن فضيلة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي»، داعياً له: «اللهم اجعله في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

كما نعى الشيخ محمد حشاد، باسم مجلس نقابة محفظي القرآن وأعضاء النقابة الفقيد الراحل، ودعا له ولشقيقه عبد الرحيم، الذي رحل عام 2012، وكذلك الشيخ الشعراوي، المتوفي في عام 1998.

ونعته صفحة الرواق الأزهري على «فيسبوك»: «بمزيد من الرضا والتسليم، انتقل إلى رحمة الرحمن الرحيم، العم الحنون الكريم، صاحب البهجة والطيب، صاحب الكرم والفضل والأيادي الرحيبة، العم الحبيب الحاج أحمد محمد متولي الشعراوي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في الفردوس الأعلى، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزون ولا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

يذكر أن إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي كان له 5 من الأبناء، 3 من الذكور وهم سامي وعبد الرحيم وأحمد، واثنتين من الإناث، وهما فاطمة وصالحة.