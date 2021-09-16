محافظ القاهرة يكرم فتاة لتجميل شارع في «عين شمس» بجهود ذاتية

كرم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مساء اليوم الخميس، الطالبة نور سيد الطويل، ابنة حي عين شمس، لدورها الإيجابي في تجميل شارع «المؤسسة»، الذي تقطن به بالجهود الذاتية على نفقتها، ومنحها شهادة تقدير.

وأشاد محافظ القاهرة بالدور الإيجابي للفتاة في تجميل شارعها ومنطقتها، وأكد أن هذه المبادرة التطوعية الفردية تدل على حب الفتاة لبلدها، وانتمائها للمكان الذي تقطن فيه، ورغبتها في أن يظهر بأجمل صورة، مشيراً إلى أنه سيتم الاستعانة بها في عدد من المبادرات التجميلية لشوارع العاصمة.

ودعا محافظ القاهرة الشباب الذين يملكون نفس الموهبة للاقتداء بها، ومشاركتها في خدمة المجتمع المحيط بهم، مؤكداً أنها نموذج مشرف لأبناء العاصمة.

وتتمتع «نور الطويل»، الطالبة بالفرقة الثالثة في كلية التجارة جامعة عين شمس، بموهبة الرسم، ولم يمنعها عدم تمكنها من دخول كلية الفنون الجميلة من تنمية موهبتها واستغلالها في تجميل المنطقة التي تقطن بها، بمبادرة فردية وشخصية منها، وعلى نفقة أسرتها، حتى أطلق الجيران على الشارع الذي تقطن فيه اسم «شارع الألوان».