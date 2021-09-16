أي تحقيق يستغرق 20 دقيقة.. تعرف على مركز الشرطة الذكي في دبي

شرحت الرقيب منال الجوهري، تفاصيل مركز الشرطة الذكي في دبي، وآليات الحصول على الخدمات، قائلة إنّ هذا المركز ذكي بالكامل دون الحاجة لأي تدخل بشري، حيث تبدأ أول خطوة عند الدخول للمركز هو التسجيل، سواء للمواطن أو المقيم أو الزائر، وعند وضع بطاقة الهوية لجهاز تلامسي، وعند وضعها تظهر البيانات المُراد الحصول عليها.

متحف ومكتبة و«كورنر» داخل مركز الشرطة

وأضافت «الجوهري»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أنَّه من ضمن خدمات مراكز الشرطة الذكية في دبي، الحصول على قهوة مجانا، من خلال آلة صنع القهوة، لخدمة نفسه بنفسه، كما يوجد مكتبة صغيرة تحتوي على كتب للشيخ محمد بن راشد آل مكتوب حاكم دبي، كما يوجد «كورنر» للاستراحة، إضافة لمتحف مصغر تماشيا للمنطقة التي بها المركز.

ولفتت إلى أنه يوجد شاشة عرض لكل الخدمات المقدمة في مراكز الشرطة الذكية البالغ عددها 33 خدمة بـ7 لغات أساسية، مثل الاستعلام عن البلاغات، وجرائم الاتجار بالبشر وفتح بلاغ جنائي، وهذه من أهم الخدمات، إضافة إلى الحملات التوعوية التي تطلقها شرطة دبي.

33 خدمة يقدمها المركز بـ7 لغات رئيسية

وتواصل الضابط خالد بركات، من القيادة العامة لشرطة دبي، مع «فايق»، وذلك عبر الاتصال عن بُعد، قائلا: إن العامل النفسي الموجود على الشاشة، هي عملية نفس الضابط المنوب في المراكز الجنائية، فأي ضابط يتلقى قضايا جنائية، لديه العديد من الاختيارات مثلا في قضايا الاحتيال والسرقات، والمركز الذي يقدم هذه الخدمة عن بعد لتكون أسرع، وأي تحقيق أو محضر تحقيق في القضايا، يكون في خلال 25 دقيقة أو 20 دقيقة، وبعد ما يخلص يأخذ رقم المحضر، ويراجع ويتابع من خلال الاتصال 901 مع دور القضية.