ضبط 3222 قضية متنوعة في مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال الإدارات.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

شنت الإدارة عدة حملات، لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهودها، عن ضبط (3222) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة، عن ضبط «12553» قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

وأسفرت جهودها، عن ضبط (188) قضية فى مجالات «الضرائب العامة، جمارك، الضرائب العقارية والملاهي».

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (145) قضية متنوعة (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية- مخالفات مبانى- محلات بدون ترخيص- تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية).

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق، عن ضبط «1180» قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، مواد بترولية).

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.