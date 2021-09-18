«الأرصاد»: موجة حارة تضرب البلاد بدءا من الغد.. والعظمى تصل لـ42 درجة

كشفت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة وأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها مصر، قائلة إنَّ الطقس يشهد اليوم استقرارا وتحسنا في الأحوال الجوية، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 33 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية للبلاد ما بين 30 لـ31 درجة مئوية، وتصل على شمال الصعيد لـ34 درجة مئوية، وجنوب الصعيد لـ36 درجة مئوية.

ارتفاع في نسب الرطوبة

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، ويقدمه الإعلاميون محمود السعيد ونهى درويش، اليوم السبت، أنَّه بالرغم من استقرار وتحسن الأحوال الجوية إلا أن الرطوبة تشهد ارتفاعا، وبالتالي الشعور بدرجات الحرارة يكون أعلى من القيم المسجلة بحوالي من 2 إلى 4 درجات مئوية.

البلاد تشهد من الغد موجة حارة

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يشهد طقس الغد ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 34 درجة مئوية، وتصل يومي الاثنين والثلاثاء على القاهرة الكبرى لـ36 درجة مئوية، بينما تسجل على السواحل الشمالية 32 درجة مئوية، وعلى جنوب البلاد 42 درجة مئوية، ما يعني أن البلاد ستشهد اعتبارا من الغد ارتفاعا في درجات الحرارة.

نصيحة للسائقين عند ظهور الشبورة

وعن الظواهر الجوية، أوضحت «غانم»، أن الشبورة المائية تظهر خلال الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، ناصحة المواطنين بالقيادة بهدوء تام أثناء تواجد الشبورة المائية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 33 23

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 32 23

طنطا 32 23

شبين الكوم 32 23

دمنهور 31 22

بلطيم 31 24

مطروح 29 22

السلوم 30 22

سيوة 33 22

بورسعيد 30 24

دمياط 30 22

الزقازيق 33 22

المنصورة 32 22

الإسماعيلية 33 22

السويس 33 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 35 23

نخل 31 16

نويبع 33 24

طابا 32 22

كاترين 29 17

الطور 32 25

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 27

مرسى علم 33 27

الفيوم 33 24

بني سويف 33 23

المنيا 33 24

أسيوط 34 24

سوهاج 34 24

قنا 35 24

الأقصر 35 24

أسوان 36 25

إدفو 36 25

أبو سمبل 36 25

الوادي الجديد 35 25

شلاتين 35 29

أبو رماد 35 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 33 28.