لو مسافر..خطوات الحصول على لقاح كورونا وأماكن استخراج الشهادة المعتمدة

يتطلب السفر حاليًا الحصول على لقاح كورونا من اللقاحات المعتمدة، فضلا عن الحصول على شهادة الحصول على اللقاح معتمدة، من جهة مسؤولة، ومعتمدة ومختومة بنظام الـ QR.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن»، ضمن خدماته التي يقدمها على مدار اليوم للقراء والمتابعين، خطوات كيفية التسجيل في موقع وزارة الصحة المصرية للمسافرين للحصول على لقاح كورونا المعتمد، وأماكن وكيفية استخراج شهادة الحصول على التطعيم، وذلك في السطور التالية..

خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين بوزارة الصحة والسكان 2021

يمكن التسجيل أونلاين وبشكل مجاني على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية للمسافرين، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي كالآتي:

- الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، أو بشكل مباشر من هنـــا.

-اختيار «التسجيل لطلب اللقاح» لأول مرة.

- يشترط الموقع، أن يكون المتقدم أكبر من 18 عامًا حتى تتمكن من التسجيل، ثم يطلب منك اختيار الفئة، وهي «التطعيم بغرض السفر».

- ستظهر أمامك صفحة جديدة تطلب استيفاء البيانات الشخصية مثل الاسم بالكامل كما هو بالبطاقة الشخصية، والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، والمحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها، وهل تعاني من أمراض مزمنة، والوظيفة، سبب السفر، وتحديد الدولة التي ستسافر إليها وهكذا.

- في حالة اختيار مركز أو قسم للحصول على اللقاح به، ستظهر نسبة قائمة الانتظار، ويمكنك بعدها استكمال البيانات أو اختيار مكان آخر.

-سيطلب منك بعد ذلك إدخال رقم الهاتف، وسيتم إرسال رمز التحقيق لهاتفك المحمول، قم بادخاله حتى تتمكن من متابعة التسجيل، ثم يمكنك الضغط على «استكمال».

- سيطلب منك تحميل صورة بطاقة الرقم القومي «هذه الخطوة اختيارية».

- سيطلب منك الموافقة على 3 إقرارات بعد التأكيد على قراءة بعناية، ثم الضغط على «استكمال».

- في النهاية ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.

بالنسبة للتطعيم بهدف السفر، يكون أسرع من الطرق الأخرى، حيث تصل رسالة بموعد الحصول على التطعيم خلال 72 ساعة من التقديم، لكن عند الذهاب إلى المركز، يجب أن تظهر تأشيرة السفر وتذكرة الطيران وجواز السفر.

مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم

وجاءت عناوين مكاتب استخرج الشهادات، على النحو التالي:

«مكتب صحة نصر أول، مكتب صحة الشريف، مكتب صحة قصر النيل، مكتب صحة التجمع الأول، مكتب صحة المعادي، مكتب صحة المنيل بالقاهرة، مكتب التطعيم الدولي، مكتب صحة كرداسة، مكتب صحة الحوامدية، مكتب صحة أطفيح، رعاية شمال العياط، رعاية طفل البدرشين، مكتب صحة أوسيم، مكتب صحة الصف، ومركز صحي زين مركز طب أسرة زنين بالجيزة، بالإضافة إلى مكتب صحة المندرة، مكتب صحة سموحة، مكتب المراقبة الدولية، مكتب صحة العامرية، وحدة العجمي البحرية بالإسكندرية».

وكذلك أيضًا «مكتب صحة بنها رابع، المركز الطبي بكفر الشيخ، مركز طبي شباب، مركز طبي الخانكة أول، مركز طبي الخصوص، مركز طبي بهتيم ثان، المركز الطبي بشبين القناطر، مركز طبي طوخ، مكتب صحة القناطر الخيرية أول، مركز طبي قليوب المحطة بالقليوبية، المركز الطبي بناصر، المركز الطبي الحضري غرب آيتاي، عيادة حي أول العكريشة، الإدارة الصحية ببدر، المركز الطبي الحضري برشيد، مكتب صحة أبو المطامير، وحدة البلاكوس الصحية بكوم حمادة، مكتب صحة المحمودية صحة أول أدكو بالبحيرة».

مكتب التطعيم الدولي بإدارة المحلة الأول، مكتب صحة سمنود، مكتب صحة زفتى، مكتب صحة بإدارة قطور، مكتب صحة أول كفر الزيات، مكتب صحة ثان بسيون بالغربية، مكتب صحة منوف ثان، مكتب صحة السادات، مكتب صحة الباجور، مكتب صحة شبين الكوم ثان، مكتب صحة أشمون.

مكتب صحة أول الزقازيق، مركز تطعيم ديوان مديرية الشؤون الصحية بالزقازيق، مكتب صحة ثان الزقازيق، مركز طبي الحي العاشر، مستشفى منيا القمح، المركز الطبي بإدارة بلبيس، مستشفى القنايات، مستشفى ديرب نجم، وحدة الدميين بفاقوس، مستشفى الحسينية بالشرقية.

مكتب صحة ثان المنصورة، مكتب صحة ميت غمر، مكتب صحة الجمالية، مكتب صحة بلقاس، مكتب صحة السنبلاوين، مكتب صحة دكرنس، وحدة أسرة قولونجيل، مكتب صحة أول المنصورة، مكتب صحة كفر الشيخ أول، مكتب صحة دسوق أول، مكتب صحة مطوبس، مكتب صحة فوه، مكتب صحة قلين، مكتب صحة سيدي سالم.

مكتب صحة أول دمياط مركز طب أسرة حي أول، مكتب صحة الزرقا، مكتب صحة دمياط الجديدة، مكتب صحة بورسعيد أول، مركز صحة السبع بنات، مركز طب أسرة السبع بنات، مكتب صحة القصاصين بالإسماعيلية، مكتب الحجر الصحي ببورتوفيق، ومركز المتميز بالشواسنة، ومركز طبي سنورس، ومركز طبي أطسا، وديوان مديرية الصحة والسكان.

مكتب صحة أول مركز طبي الغمراوي، ورعاية الطفل بالفشن، والمركز الطبي ببا، ومكتب صحة ثالث ملوي، ومكتب صحة ثالث مغاغة، ومكتب صحة أول أسيوط، ومركز صحي القوصية، ومكتب صحة أبوتيج، وأدفا، ومكتب صحة طهطا، والعوامر بحري جرجا، ومستشفى البلينا المركزي، وحدة صحة الأسرة بنيدة، ومكتب صحة قنا، ومكتب صحة قوص، ومكتب صحة نجع حمادي.

مكتب صحة ثان الأقصر، مستشفى حميات الأقصر، الوحدة الصحية بالزينية، مكتب صحة إسنا، الوحدة الصحية بالرزيقات بحري تأمين صحي، الوحدة الصحية بآل عثمان، ومكتب التطعيم الدولي بمعزل الحجر الصحي، مكتب صحة أسوان أول، مكتب صحة كوم أمبو، مكتب صحة أدفو غرب، ومكتب صحة الحمام، مكتب صحة الضبعة، مكتب صحة مطروح أول، مكتب صحة سيوه، بالإضافة إلى مكتب صحة الغردقة، مكتب صحة رأس غارب، مكتب صحة سفاجا، مكتب صحة القصير، ومكتب صحة شرم الشيخ، مكتب صحة رأس سدر، مكتب صحة طور سيناء، مكتب صحة نويبع، بمحافظة جنوب سيناء، ومكتب التطعيم الدولي، المركز الصحي الحضري ببئر العبد، مكتب صحة الخارجة، ومكتب صحة الداخلة بالوادي الجديد.