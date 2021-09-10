ضبط «مستريح مطروح».. هارب من أحكام في 31 قضية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما جرى تداوله عبر «فيس بوك»، بشأن منشور يتضمن هروب أحد الأشخاص الشهير بـ«مستريح مطروح» عقب استيلائه على أموال المواطنين بمحافظة مطروح.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه يعمل بأحد المستشفيات بمطروح، «هارب من محل إقامته»، ومطلوب التنفيذ عليه في 31 حكما في قضايا (شيكات - تبديد)، وقيامه بتجميع أموال من المواطنين بزعم الاتجار في الأجهزة الطبية والأشعة.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مكان اختباء المذكور بشقة مستأجرة بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.