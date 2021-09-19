إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة في وسط البلد بكفالة ألف جنيه «فيديو»

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل الطالب المتهم في واقعة التحرش بفتاة بمنطقة وسط البلد، تُدعى «يوستينا» بكفالة قدرها 1000 جنيه، على ذمة القضية.

وباشرت جهات التحقيق إجراءاتها في القضية، بعد تلقيها محضرا من الشرطة، بواقعة التحرش بالمجني عليها «يوستينا»، حيث تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على المتهم، وأحالته للتحقيق، وصدر بحقه القرار المتقدم.

فيديو الواقعة

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لإحدى الفتيات بشأن تعرضها للتحرش والتعدي عليها بالضرب، من أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد، وباشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة، وتمكنت من التوصل وتحديد هوية الفتاة، وهي طالبة ومقيمة بمدينة نصر، وباستدعاءها تبين أنها مصابة بسحجات وكدمات.

تحديد المتهم

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم، وتبين أنه طالب يقيم فى منطقة بولاق أبو العلا، وألقت القبض عليه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وقال إن والدة «يوستينا» المجني عليها، بدأت في التعدي عليه بالسب.

تحرش وسط البلد

وقالت المجني عليها، خلال سماع أقوالها، إنها كانت بصحبة والدتها فى شارع 26 يوليو بوسط القاهرة، وأثناء شراء الأخيرة نظارة من أحد الباعة بالشارع، ضايقها أحد المواطنين، أثناء استقلاله سيارة مرسيدس، وتبادلا السب، وأثناء ذلك ترجّل من سيارته وتعدى عليها بالسب والضرب مما نتج عن ذلك إصابتها، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أصدرت القرار المتقدم بحق المتهم.

والتقت «الوطن» بوالدة المجني عليها، وروت في تصريحات مصورة بالفيديو، ما حدث يوم الواقعة، في منطقة وسط البلد، وأكدت أن النيابة أصدرت قرارا بإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه.