«فودة»: إزالة التعديات في المهد وتحرير محاضر للمخالفين دون استثناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة إزالة أي تعديات ومخالفات دون استثناء، وتحرير محاضر لأصحابها، موضحا أنه جري إرسال توجيهات لكل المدن بضرورة المتابعة اليومية لكل الأحياء وضبط المخالفات التي يجري رصدها من قبل إدارة التغيرات المناخية.

ضبط شيش واشغالات مخالفة في مدينة دهب

اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب، أكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الإثنين، أن المجلس نفذ عدة حملات ليلية استهدفت «العسله والمسبط»، وعدد من المناطق والأحياء بالمدينة، أسفرت عن إزالة 3 إشغالات مقامة دون تصريح وبدون موافقة المجلس، وجرى إزالتها على الفور وتحرير المحاضر اللازمة.

وأضاف أنه في إطار الحملات المستمرة على الكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، نظم المجلس حملة ليلية على المقاهي وتم ضبط مقهى مخالف ومصادرة عدد 10 شيش وتحرير محضرا بالمضبوطات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

نائب المحافظ تقوم بزيارة مفاجئة لدهب

وأشادت المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، بالمجهودات التي تتم في المدينة خلال زيارتها المفاجئة، حيث تفقدت مناطق «الكانيون والبلهول وأبوجالوم والمناطق السياحية»، وقالت إن المحافظ وجّه بضرورة عمل تطوير شامل للمدينة والمناطق السياحية ومناطق الغوص.

وتابعت تطهير مجرى السيل بالمدينة تمهيدا لاستقبال موسم السيول، وشددت على ضرورة متابعة تنظيف وتطهير مجاري السيول حتي يسير السيل في مجراه الطبيعي ولا يسبب أي خسائر.

فيما أعلن رئيس مدينة دهب جاهزية المدينة لاستقبال موسم السيول بعد انتهاء مشروعات الحماية من أخطار السيول التي تمت في المدينة.