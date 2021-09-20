5 مصانع حديد ترفع أسعارها 150 جنيها في الطن

قررت بعض مصانع الحديد الصغيرة «الاستثمارية» زيادة أسعارها أمس بنحو 150 جنيها للطن، وهي الزيادة التي قالت مصادر بالسوق إنها تأتي على خلفية نقص البيليت المحلي، ومحاول زيادة السعر من جانب بعض منتجيه.

ارتفاع سعر الحديد بقيمة 150 جنيها في 5 مصانع

ووفقا للأسعار فقد قامت المصانع الخمس بزيادة السعر ليصبح طن الحديد في مصنع «طنطا» 13 ألف و500 جنيها، كما بلغ سعر طن حديد المنوفية 13 ألف و650 جنيها، وطن حديد «عياد» 13 ألف و550 جنيها لسُمك 16 ملم، وطن حديد «عنتر» 13 ألف و650 جنيها، بينما بلغ سعر طن حديد الجيوشي 13 ألف و550 جنيها.

مصادر: زيادة سعر الحديد غير مؤثرة بالأسواق

وقالت المصادر إن تلك الزيادة غير مؤثرة بالأسواق، خاصة أن هذه المصانع لا تنتج كميات كبيرة يمكن أن تحدث أي فوارق في السوق أو تؤثر على الأسعار القائمة، موضحة أنه على الرغم من تلك الزيادة إلا أن أسعار تلك المصانع تظل أقل من المصانع الكبرى، التي بلغ متوسط سعر الطن بها خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 14 ألف و500 جنيه للطن.

غرفة الصناعات: 5 مصانع حديد تنتج 8 ملايين طن

ووفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية فإن طاقة إنتاج حديد التسليح لمصانع الصلب الخمس الكبرى يصل إلي 8 ملايين طن، بينما يصل إجمالي الطاقات الإنتاجية لمجموعة مصانع الدرفلة التي يصل عددها إلى 28 مصنعا لنحو 5 ملايين طن، وفي مايو الماضي، قامت شركات حديد التسليح، بزيادة الأسعار مرتين في شهر واحد، على خلفية زيادة أسعار الخامات العالمية، وكسر الطن لأول مرة حاجز الـ 14 ألف جنيه، وبعد هذا الارتفاع قامت المصانع بزيادات أخرى بلغت بسعر الطن أكثر من 14500 جنيها.

وشهد الأسبوع الماضي تراجعا في أسعار الخامات العالمية، حيث تراجع سعر طن خردة الحديد، إلى 443 دولار للطن، مقارنة بـ450 دولار في أول سبتمبر.