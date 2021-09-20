افتتاح منفذ بيع منتجات التعليم الفني بتخفيض 50% في دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الاثنين، منفذ بيع منتجات التعليم الفني بمدرسة دمياط الفنية للبنات، بحضور عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد الحداد، مدير عام التعليم الفني، وعصام عمر، رئيس مجلس الآباء والأمناء بالمحافظة.

محافظ دمياط: نستهدف بيع منتجات التعليم الفني من الزي المدرسي بخصومات تصل إلى 50%

وأكدت محافظ دمياط أن المعرض يهدف إلى بيع منتجات التعليم الفني من الزي المدرسي والملابس بأنواعها، وذلك مساهمة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور بخصومات تصل إلى 50% من أسعار السوق.

محافظ دمياط توجه بتخصيص عدة مدارس تابعة للتعليم الفني لإنتاج الزي المدرسي بأسعار مخفضة

ومن جانبه، قال عادل عثمان إن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، كانت قد وجهت بتخصيص عدة مدارس تابعة للتعليم الفني لإنتاج الزي المدرسي بأسعار مخفضة أقل مما تباع فى الأسواق، وذات جودة عالية، للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطن الدمياطي.

تعرف على المدارس المخصصة لإنتاج الزي المدرسي

وأضاف «عثمان» أن مديرية التربية والتعليم خصصت مدرسة دمياط الصناعية للبنات، ومدرسة فارسكور الصناعية للبنات، ومدرسة كفر سعد الصناعية للبنات، ومدرسة دمياط الجديدة العسكرية الصناعية المشتركة، ومدرسة دكتور رفعت المحجوب العسكرية الصناعية المشتركة، لإنتاج الزى المدرسي، مؤكداً أن محافظة دمياط وجهت بضرورة الاهتمام بجودة المنتج، وتخفيض الأسعار عن الأسواق، للحد من ظاهرة غلاء أسعار الزي المدرسي على مستوى المحافظة، والقضاء على ظاهرة الاحتكار لبعض المصانع لإنتاج الزي المدرسي.